Ликеро-водочный завод продают за 30 миллионов рублей в Челябинской области

Предприятие расположено в историческом здании

В Верхнеуральске Челябинской области выставили на продажу ликеро-водочный завод, расположенный на улице Мира, 12. Владелец просит за предприятие 30 миллионов рублей. Объявление размещено на портале «Авито».

В описании говорится, что площадь участка составляет 12 554 квадратных метра, площадь самого завода — 2 834 «квадрата». Имеются свои газовая котельная и трансформаторная подстанция.

«Отсутствуют линия розлива и линия упаковки. Все остальные узлы в порядке: спиртоприемное отделение, спиртохранилища, цех подготовки воды, тарный цех и так далее»,— уточнил автор объявления.

Ранее именно на этом заводе три пенсионерки организовали нелегальный выпуск алкогольной продукции, всего за полгода они произвели более 40 тысяч бутылок. По данному факту было возбуждено и утверждено три уголовных дела.