Личный бюджет: сохраняем накопления грамотно при сильном рубле

Выясняем, куда сейчас выгодно вкладывать деньги

Снижение ключевой ставки до 9,5%, ограничение валютных сделок и практика расчетов за экспорт в рублях укрепили российский рубль настолько, что на федеральном уровне обсуждается, как его ослабить. Сильный рубль вреден для российской экономики. ИА «Первое областное» выяснило, что делать обычным гражданам с накоплениями, куда вкладывать деньги.

Сильный рубль опасен

Российская валюта укрепилась настолько сильно, что это перестало быть выгодно государству. В среду, 29 июня, на Мосбирже торговали по 50 рублей за доллар и 52 рубля за евро. Это самый высокий уровень курса рубля за более чем семь лет. В последний раз доллар стоил 50 рублей в мае 2015 года. В четверг, 30 июня, на открытии торгов на Мосбирже курс доллара вырос на 0,11%, до 53 рублей, — рубль стал чуть слабее.

«Если текущая ситуация с рублем продлится, многие предприятия в России могут закрыться. Рентабельность многих производств при нынешнем курсе уже стала отрицательной», — считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Минфин России предлагает начать валютные интервенции (покупку валюты государством) за счет средств федерального бюджета, а не накопленных резервов (санкции их заморозили). Центробанк в таком сценарии видит риски обесценивания рубля.

«Последствия крайне негативные и уже отрицательно сказываются на деятельности экспортеров. Получается, что выручка в долларах и евро в условиях растущего курса не позволяет им покрыть рублевые затраты на покупку (производство) экспортируемого товара. Повышение цены на товар пропорционально росту курса валют делает продукцию наших предприятий неконкурентоспособной на внешнем рынке», — говорит председатель комитета по инновациям и инвестициям ЮУТПП Сергей Колобов.

В Минэкономразвития рассчитывают, что в декабре 2022 года доллар будет стоить 76,4 рубля, евро — 82,5 рубля. Такой курс валют будет комфортным и для предприятий-экспортеров, которые пока терпят убытки из-за сильного рубля.

«В настоящее время во внутреннем обороте страны предложение долларов превышает спрос на них, что только способствует укреплению рубля. Кроме того, многие зарубежные потребители проявили готовность оплачивать нефть и газ в рублях, а не долларах, что также влияет на укрепление национальной валюты», — считает кандидат экономических наук, доцент Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Наталья Согрина.

По ее словам, за счет сильного рубля государству удается сдерживать темпы роста инфляции, роста потребительских цен, коммунальных тарифов, но есть и негативные моменты для развития экономики в перспективе — налоговые поступления в бюджет от компаний-экспортеров однозначно снизятся. Развивать несырьевой экспорт при столь сильном рубле невыгодно: издержки экспортеров превышают их реальные доходы.

Куда вкладывать деньги

Сильный рубль гарантирует снижение стоимости как зарубежных товаров, так и отечественных, поскольку сдерживает темпы роста инфляции, считают эксперты.

«Сильный рубль работает на повышение покупательской способности. К примеру, зарубежные туры и импортные товары стали дешевле и доступнее для населения, чем были при слабом рубле», — считает Наталья Согрина.

Сезон отпусков — самое время воспользоваться выгодностью зарубежных туров и отдохнуть за границей, считают эксперты.

«Если говорить о стоимости проживания, которую зарубежные отели фиксируют в валюте, то выгода от сильного рубля есть, но скидок больше нет. Их турецкие отели в этом году отменили. Выросли затраты на перелет, поскольку летаем сейчас мы не чартерными, а регулярными авиарейсами. К примеру, недельный отдых в Турции для двоих в отеле пять звезд „все включено“ в августе обойдется челябинцам в 105 тыс. рублей с вылетом из Екатеринбурга», — комментирует владелица челябинского турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

Если отпуска не предвидится, эксперты советуют инвестировать денежные накопления в покупку, строительство или ремонт недвижимости, обновление автомобиля или замену электроники в доме. При сильном рубле осуществить задуманное будет гораздо выгоднее, чем в ситуации, когда рубль начнет ослабевать.

При слабом долларе сегодня можно дешевле, чем раньше, купить импортную мобильную технику, электрооборудование, программное обеспечение, аналогов которому нет в России.

Для участников финансового рынка самое время начать приобретать «дешевые» доллары, чтобы в перспективе выгодно их продать. Эксперты советуют открыть индивидуальный инвестиционный счет и попробовать приобрести российские акции и облигации, часть средств конвертировать в иностранную валюту.

«В настоящее время курс доллара является максимально низким. Сильный рубль российской экономике невыгоден, особенно экспортерам, доходы которых формируются в валюте. В перспективе доллар начнет укрепляться. Скорее всего, доллар вернется в коридор 75—83 рублей уже к концу лета»,— утверждает эксперт в управлении личными финансами, инвестиционный советник Игорь Файнман.

По срокам ослабления рубля мнения экспертов расходятся: некоторые финансисты предполагают, что 65 рублей за доллар можно будет торговать уже к осени 2022 года, часть прогнозирует комфортную стоимость доллара (75 рублей за доллар) к концу 2022 года. Все зависит от того, насколько активно будет развиваться в стране параллельный импорт (ввоз товаров без разрешения правообладателя). К концу года доллар может подорожать до 80 рублей, что станет определенной точкой равновесия, считают эксперты.