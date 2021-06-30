Льготную ипотеку получили более 500 миллионов россиян

Владимир Путин рассказал о промежуточных итогах программы

Во время прямой линии президенту России Владимиру Путину задали вопрос о льготной ипотеке. У главы государства поинтересовались, не кажется ли ему, что эта программа «разогнала» цены на жилье и инвестиции в итоге пошли не в граждан, а в застройщиков. В качестве примера привели данные по стоимости квартир в 2020 году. Цены в новостройках выросли на 12%.

«А было бы лучше этого не делать? Я обращал на это внимание на одном из совещаний: когда мы вводим льготные механизмы, должны следить, чтобы соответствующим образом рынок относился, в данном случае строительный, чтобы это не стало фактором роста цен. Но, к сожалению, в известной степени это неизбежно. Льготная ипотека, несмотря на рост цен, сыграла положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этой нормой смогли воспользоваться свыше 500 миллионов человек. Поэтому мы приняли решение продлить эту льготу до лета 2022 года», — рассказал Владимир Путин.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что льготные кредиты на жилье по-прежнему могут брать семьи с двумя детьми. Ставка для них составляет 2%. Семьи, где первый ребенок родился с января 2018 года, могут оформить ипотеку под 6%. Вместе с этим президент России подчеркнул, что нужно увеличивать предложения на рынке недвижимости и следить за стоимостью строительных материалов.

О продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года президент России Владимир Путин объявлял во время выступления на Петербургском экономическом форуме. Ранее кредит на жилье в новостройках по ставке 6,5% можно было получить до 1 июля этого года. Программа продляется в измененном виде. Ставка подвышается до 7%, а предельная сумма кредита будет единой для всех регионов — 3 млн рублей.

Напомним, что в марте председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предлагала продлить льготную программу для регионов, где спрос на недвижимость после «коронакризиса» еще не восстановился. Среди них называли Челябинскую область. После этого власти региона попросили правительство России продлить действие льготной ипотеки. Ранее вопрос продолжения программы Алексей Текслер обсуждал с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, затем было подготовлено обращение в правительство страны.

По данным министерства строительства Челябинской области, за 2020 год было выдано более 6 тыс. льготных ипотек общей суммой более 11 млрд рублей. В январе-марте 2021 года выдано 1775 ипотек. Это на 58,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил 4,585 млн рублей, что на 77,9% больше, чем годом ранее. За счет реализации программы в 2020 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в регионе увеличился на 7,9% по сравнению с 2019-м и составил 1,58 млн кв. м. На этот год в планах ввести 1,67 млн кв. м жилья.