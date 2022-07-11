Lego будут ввозить в Россию по параллельному импорту

В перечень товаров, разрешенных к поставкам без лицензии, также вошла продукция брендов BMW и Siemens

Минпромторг России внес изменения в перечень продукции для параллельного импорта. Список пополнился товарами брендов Siemens, BMW и LEGO. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Согласно приказу Минпромторга России, изменения носят исключительно точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию. Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка. Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», — сообщили в министерстве.

Из перечня убрали продукцию Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы), Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования) и Merries (средства детской гигиены).

С 7 по 31 мая в Россию завезли более 130 тысяч товарных позиций, которые находятся в перечне параллельного импорта.

«Их статистическая стоимость составила более 1,8 млрд долларов США. Среди ввозимых товаров — лодки, товары легкой промышленности, изделия из металлов и пластмасс, и большое количество других товарных позиций. Эти данные также позволяют сделать вывод, что механизм параллельного импорта начал успешно использоваться российскими импортерами для насыщения внутреннего рынка», — говорится на сайте Минпроторга РФ.

В министерстве добавили, что мониторинг товаров продолжится. При необходимости в список будут добавлять товары или убирать их оттуда.

Напомним, в июне Госдума РФ приняла закон о легализации параллельного импорта. Таким образом, правообладатель не может заявить свои исключительные права на продукцию. Товары ввозятся параллельно официальному импорту оригинальных брендов через дилерскую сеть.