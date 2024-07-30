Ледовую арену в Кременкуле построят к концу 2026 года

Администрация Сосновского района нашла подрядчика

В Кременкуле до конца ноября 2026 года построят ледовую арену. Ее возведет копейская компания «Энергостандарт». Она победила в аукционе, который проводила администрация Сосновского района, указано на сайте госзакупок. Контракт на работы заключили по цене 499,7 миллиона рублей.

Крытый ледовый каток с искусственным льдом построят на улице Ленина, 12в — рядом с детско-юношеской спортивной школой и стадионом. В спортивном комплексе планируют проводить соревнования и тренировки хоккеистов и фигуристов, а также сеансы массового катания.





Схема здания из проектной документации

Здание будет двухэтажным, общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров. В документации указано, что ледовое поле планируется размером 30 на 60 метров, а трибуны будут рассчитаны на 300 мест. На первом этаже здания оборудуют судейские и тренерские, раздевалки, медпункт, буфет. На втором — зал для тренировок, тренажерный зал, административные помещения. Также предусмотрено строительство насосной станции с резервуарами для пожаротушения.

Гарантийный срок составит пять лет. В течение этого срока подрядчик за свой счет устранит дефекты, если они появятся.