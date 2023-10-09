Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 102 рублей

Это рекордно высокая стоимость валюты с марта 2022 года

Сегодня, 9 октября, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже достиг рекордно высокого показателя — 102,2 рубля. Это максимальная стоимость доллара с 23 марта 2022 года. Курс европейской валюты составил 107,4 рубля.

Доллар превысил стоимость 100 рублей в начале октября. До этого курс американской валюты преодолевал эту отметку 14 августа 2023 года. Тогда в ходе торгов американская валюта поднималась до 101,5 рубля. На этом уровне доллар не торговался с марта 2022 года.

Как ранее сообщали в Банке России, основной причиной ослабления национальной валюты является снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта.

Напомним, 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12%.

Причиной стало усиление инфляционного давления и изменение курса валют. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 13%. На какие процессы в экономике влияет изменение курса валют и рост ключевой ставки - читайте в нашем материале.