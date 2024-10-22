Культиваторы Ростсельмаша помогают обрабатывать почву в Челябинской области

Производительность техники достигает практически 100 гектаров за 12-часовую смену

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Челябинская область относится к территориям с рискованным земледелием, поэтому сельхозпредприятия региона особое внимание уделяют подготовке почвы, ее культивации. Рассмотрим значимость поверхностного рыхления на примере культиваторов серии К производства Ростсельмаш.

Во-первых, подобная обработка обеспечивает качественную предпосевную подготовку поля. Культиватор стрельчатыми лапами рыхлит почву по всей ширине захвата, а три ряда пружинных боронок с размером зубьев 495×11 мм измельчают почвенные комья и вычесывают корни сорных растений. Завершает обработку прикатывающий каток, который окончательно выравнивает поверхность.





Во-вторых, благодаря поверхностному рыхлению культиваторами серии К на глубину 6-15 см вносимые удобрения заделываются непосредственно в корнеобитаемый слой. Почва насыщается воздухом, происходит распространение аэробных микроорганизмов за счет вытеснения анаэробных в более глубокие слои. Это впоследствии ускоряет разложение пожнивных остатков прошлых лет.

В-третьих, этот агротехнический прием помогает бороться с сорняками и вредителями. Так, во время первой культивации, которую рекомендуют проводить на 12-15 см, стрельчатые лапы агрегата подрезают корни сорняков. Шлейф культиватора К имеет пружинный механизм догрузки и возможность изменения углов установки зубьев боронок, что особенно эффективно для вычесывания и выноса на поверхность поля корневой системы сорных трав.

В-четвертых, культивация необходима для создания плотного семенного ложа под посев, чтобы сошники сеялки не заделывали семена слишком глубоко.

Так, если вносить посевной материал в неподготовленное поле, есть риск столкнуться с неравномерным прорастанием из-за разницы в глубине высева. В-пятых, культиваторы серии К способны работать в тяжелых условиях, таких, например, как обработка зяби.

В апреле впервые в поля сельхозпредприятия «Русское зерно» в Нагайбакском районе вышел культиватор К-1220 от Ростсельмаш.

«Это надежный и высокопроизводительный агрегат. У нас вся техника производства Ростсельмаш, поэтому были уверены, что не подведет. Культиватор К-1220 позволяет производить рыхление на глубину свыше 20 см. В борьбе с сорняками это важно: корневая система пырея уходит очень глубоко под землю, раньше с ним справиться было гораздо сложнее. На прежней технике таких результатов невозможно было достигнуть. Глубокое рыхление позволяет насытить почву кислородом, это важно для получения в перспективе качественного урожая», — считает руководитель компании «Русское зерно» Дмитрий Ковалец.





Для подготовки полей под пары сегодня применяют культиватор К-1220 в КФХ «Березка» Чесменского района Челябинской области. Весной технику задействовали для обработки почвы перед севом

«Производительность культиватора — до 100 гектаров за одну смену, при этом боронование полей дополнительно проводить не нужно. Это не только позволяет сэкономить топливо, но и сократить число проходов техники по полю. Используем новый культиватор для предпосевной обработки поля и на парах. Заказали дополнительные комплектующие, сервисная служба работает быстро, что очень удобно. Рекомендую технику Ростсельмаш тем, кто заботится о качестве урожая», — дополнил руководитель КФХ Денис Шумских.

Гарантия на культиваторы серии К составляет два года. Благодаря развитой дилерской сети производитель обеспечивает оперативное сервисное обслуживание и поставки запасных частей к технике в любом регионе России не только в период гарантийного обслуживания, но и в течение всего срока эксплуатации техники.

«Сервисное обслуживание техники Ростсельмаш организовано на очень высоком уровне. Многие запчасти и комплектующие есть в наличии, не требуется ждать несколько дней, как при ремонте импортной техники»,— уточняет Дмитрий Ковалец.

Отметим, что культиваторы Ростсельмаш серии К (К-820, К-1020, К-1220, К-1480, К-1830) предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за парами.

Представленная техника обрабатывает почву под посевы яровых, овощных и пропашных культур, прекрасно подходит для паровых полей, стерневых фонов, а также для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы.

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