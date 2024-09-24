«Кухонный Двор» ищет партнеров для открытия нового магазина в Челябинске

Компания предлагает мебель для кухонь, гостиных и прихожих

Erid: 2SDnjcWuH9c

Российская компания «Кухонный Двор», один из лидеров на рынке корпусной и кухонной мебели, планирует расширить свою сеть и открыть новый магазин в Челябинске. В связи с этим компания активно ищет местных партнеров для сотрудничества.

«Кухонный Двор» уже более 27 лет предоставляет своим клиентам качественные и функциональные решения для обустройства кухонь, гостиных и прихожих. Продукция компании производится на собственной фабрике площадью 12 тысяч квадратных метров с использованием высоких технологий и автоматизированных процессов. Это позволяет гарантировать контроль качества на всех этапах производства. Вся мебель изготавливается на заказ с учетом индивидуальных размеров и пожеланий клиентов, обеспечивая уникальный дизайн и максимальное удобство.

На данный момент компания имеет магазины в 40 городах России и Казахстана, а в планах — расширение сети в Челябинске. Открытие нового салона по франшизе позволит жителям региона получить доступ к широкому ассортименту мебели высокого качества по доступным ценам. Компания также предоставляет своим франчайзи готовую бизнес-модель, поддержку в организации поставок и маркетинге, а также обучение по всем аспектам ведения бизнеса.

Ассортимент «Кухонного Двора» включает не только кухонные гарнитуры, но и мебель для гостиных и прихожих. Важным преимуществом является возможность заказа мебели в едином стиле для всех помещений дома, что позволяет создавать гармоничные и стильные интерьеры.

Мебель от «Кухонного Двора» уже завоевала популярность среди российских знаменитостей, таких как Анастасия Стоцкая, Тутта Ларсен и Анна Семенович. Продукция компании также используется в телевизионных программах как пример современного и функционального дизайна.

Компания приглашает предпринимателей Челябинска к сотрудничеству и предлагает стать частью успешного бизнеса. «Кухонный Двор» готов предоставить все необходимые ресурсы и поддержку для успешного запуска и развития нового магазина.

Для получения дополнительной информации о франшизе и возможности открытия магазина в Челябинске можно обратиться на сайт компании или связаться с ее представителями по указанным контактам.

Реклама.

Рекламодатель — ООО «Кухни стиль».