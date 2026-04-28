Куда южноуральцам вложить сбережения в апреле-2026

Краткосрочные вклады стали самыми выгодными

Центробанк снова снизил ключевую ставку, и банки постепенно начали уменьшать проценты по вкладам. Но заработать на депозитах пока ещё можно, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу. ру» Ирину Андриевскую.

Сейчас банки дают самые высокие проценты на короткие вклады — на три месяца. В некоторых банках ставка доходит до 15-15,5% годовых. Но есть нюанс: хорошие проценты получат только те, кто придет в банк впервые. Постоянным клиентам ставку сделают на 1-1,5% ниже.

Эксперт советует не затягивать с выбором вклада, чтобы успеть забрать апрельские проценты — дальше они скорее всего станут еще ниже.

Если же копите на будущее, лучше открывать вклад на год или даже дольше. Так можно зафиксировать хорошую ставку сейчас. Есть большая вероятность, что через пару лет проценты по депозитам опустятся ниже 8-10%. И те, кто вложился надолго, окажутся в выигрыше. Правда, эксперт предупреждает, что такие прогнозы работают, если в экономике или политике не случится резких перемен, как в 2022 году.