КСП проверит целевые расходы Минздрава Челябинской области

Аудит проводится в рамках плановых мероприятий

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке целевых расходов регионального министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства. Объектами проверки указаны сам Минздрав, а также подведомственные ему бюджетные и автономные учреждения.

«Программа контрольного мероприятия включает оценку эффективности мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров для обеспечения медицинских организаций; проверку целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы „Кадровое обеспечение системы здравоохранения“», — уточнили в КСП.

Также аудиторы проверят целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Объем финансирования за 2022—2023 годы — 4,4 миллиарда рублей. Мероприятие предусмотрено планом работы КСП на 2024 год.