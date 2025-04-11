Крытый ледовый каток в Кременкуле построят к концу 2027 года

Администрация Сосновского района нашла нового подрядчика и сдвинула срок сдачи объекта

В Кременкуле до конца 2027 года планируют построить крытый ледовый каток с искусственным льдом. Работами займется компания «Промдиод» из Москвы. С ней администрация Сосновского района заключила контракт стоимостью 544,5 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Ранее строительство должна была вести копейская компания «Энергостандарт». Она побеждала в аукционе. Контракт на работы заключили по цене 499,7 миллиона рублей. К строительству подрядчик не приступил. Договор расторгли по соглашению сторон.

Ледовый каток построят рядом с детско-юношеской спортивной школой и стадионом на улице Ленина. В спортивном комплексе планируют проводить соревнования и тренировки хоккеистов и фигуристов, а также сеансы массового катания.





Схема здания из проектной документации

Здание будет двухэтажным. В документации указано, что ледовое поле планируется размером 30 на 60 метров, а трибуны будут рассчитаны на 300 мест. На первом этаже здания оборудуют судейские и тренерские, раздевалки, медпункт, буфет. На втором — зал для тренировок, тренажерный зал, административные помещения. Также предусмотрены строительство насосной станции с резервуарами для пожаротушения и проведение благоустройства.

Гарантийный срок составит пять лет. В течение этого срока подрядчик за свой счет устранит дефекты, если они появятся.