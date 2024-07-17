Крытый каток для УралГУФКа достроит компания из Санкт-Петербурга

Сдача спортивного комплекса запланирована на 2026 год

Компания «Архитектурное наследие» из Санкт-Петербурга завершит строительство крытого катка с искусственным льдом для УралГУФКа. Спортивный комплекс возводят на северо-западе Челябинска рядом с жилым комплексом «Ньютон». Подрядчик уже заключил государственный контракт, сообщает пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Каток будет иметь площадь более 5,6 тысячи квадратных метров. Новый спортивный комплекс объединит ледовую арену, административный корпус и блок технических помещений.

«На ледовой арене строители возведут современные трибуны для зрителей на 200 мест, а в двухэтажном административном здании разместят вестибюль, гардероб, медицинский кабинет, помещение проката и заточки коньков, помещение охраны. Завершить строительство объекта планируется в 2026 году»,— отмечают в компании.

Крытый каток также будет включать мастерскую по ремонту оборудования и инвентаря, судейское помещение, методический кабинет, зал индивидуальной подготовки, тренажерный и хореографический залы, раздевалки, восстановительный блок сауны, кафе на 20 посадочных мест. В блоке технических помещений обустроят помещения для хранения ледозаливочной техники и установят оборудование для обогрева помещений.

Спортивный комплекс станет площадкой для образовательной деятельности УралГУФКа, а также местом проведения соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и шорт-треку. На территории катка смогут тренироваться воспитанники детских спортивных секций. Двери спорткомплекса будут открыты и для местных жителей.

Строительство крытого катка УралГУФКа идет в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России. Поручение давал президент РФ Владимир Путин.

«УралГУФК — крупный спортивный университет. Там учится много хоккеистов. Выпускники играют в „Тракторе“ и „Металлурге“. Но у вуза нет своего катка — это парадоксальная ситуация. Такой объект важен для развития спорта. Вечерами будет свободный доступ для желающих покататься, причем круглый год. Каток — социально значим, он улучшит инфраструктуру района»,— поясняли ранее ИА «Первое областное» в ППК «Единый заказчик».

Участок под строительство катка администрация Челябинска предоставила УралГУФКу в 2015 году. Проект министерство спорта РФ согласовало в 2019‑м. Положительное заключение Главгосэкспертиза выдала в 2020 году. Строительством спорткомплекса занималась самарская компания «Белстрой», но она не справилась с работами. Поэтому «Единый заказчик» выбрал другого подрядчика.