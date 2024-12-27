Крупные ТРЦ Челябинска под Новый год изменят график работы

Выясняем, в каком режиме их двери открыты для посетителей

Крупные торгово-развлекательные центры Челябинска утвердили график работы 31 декабря 2024 года и в первые дни 2025 года. Информагентство «Первое областное» выяснило, на какое время можно планировать шопинг.

ТРЦ «Фокус» 31 декабря работает с 10:00 до 20:00. Изменения работы будут в отделах «Первый гипермаркет техники» — он закроется в 16:00, Dommi — в 16:00, «Арт-Оптика» — в 17:00. Гипермаркет «Спар» будет открыт до 21:00, гастропарк — до 21:00.

1 января ТРЦ не работает, за исключением нескольких отделов. Гипермаркет «Спар» будет открыт с 12:00 до 23:00, мягкий кинотеатр — с 10:00 до 01:00 ночи, гастропарк — с 12:00 до 23:00.

С 2 января ТРЦ «Фокус» работает в обычном режиме. 3 января будут закрыты отделы «Арт-Оптика» и Центр бытовых услуг. 8 января ТРЦ работает как обычно, за исключением гастропарка, который будет открыт с 10:00 до 22:00.

ТРК «Горки» 31 декабря работает с 10:00 до 22:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, 2 января — с 10:00 до 22:00. При этом «Лента Эконом» будет открыта 31 декабря с 9:00 до 21:00, 1 января — с 10:00 до 23:00, 2 января — с 10:00 до 23:00.

ТРК «Алмаз» в последний день 2024 года будет работать с 10:00 до 20:00. При этом 1 января ТРК распахнет двери для посетителей только в 14:00 и проработает до 22:00. С 2 января «Алмаз» работает в обычном режиме (с 10:00 до 22:00).

График работы строительного магазина такой: 31 декабря — с 9:30 до 20:00, 1 января — выходной, с 2 января — в обычном режиме.

ТРК «Родник» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, с 2 января — в обычном режиме.

ТРЦ «Фиеста» 31 декабря открыт с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, с 2 января — в обычном режиме.

ТРК «Урал» 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, с 2 января — в обычном режиме.

ТРК «Космос» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00. А вот 1 января в торговом комплексе объявлен выходной. 2 января ТРК ждет посетителей с 10:00 до 22:00, с 3 января — в обычном режиме.