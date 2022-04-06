Крупнейшую типографию в Челябинской области отдают лауреату Нобелевской премии

Типография «Прайм Принт» норвежского холдинга Amedia перейдет редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову

Норвежская компания Amedia, которой принадлежит сеть типографий «Прайм Принт» в России, сообщила о передаче бизнеса главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Причина решения — военная спецоперация России на Украине, говорится в сообщении на официальном сайте. Филиал «Прайм Принт» в Челябинске — крупнейшая в регионе типография. Там печатают районные и областные газеты, большую часть агитационной продукции к выборам. Под управлением норвежцев предприятие работало с 2008 года.

«Мы убеждены, что это является наилучшим возможным решением в сложившихся обстоятельствах. Таким образом, типографии смогут и впредь играть важную роль для независимых СМИ в России», — заявил генеральный директор Amedia Андерс Меллер Опдаль (цитата по РБК).

В сообщении медиахолдинга также говорится, что Amedia при передаче бизнеса Муратову «снизила стоимость полиграфического бизнеса с 38 млн норвежских крон (365,7 млн рублей) до нуля». Не исключено, что актив будет продан.

«Средства от возможной будущей продажи [типографий] пойдут на поддержку работы независимых СМИ в России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Новой газеты» сообщили РБК, что Дмитрий Муратов и коллектив издания «с огромной благодарностью» принимают этот «потрясающий актив».

«Мы сохраним рабочие места, прекрасные команды типографий. Нами будет при необходимости найден достойный покупатель. Все средства до копейки пойдут на поддержание независимых медиа и, конечно, нашей газеты», — заявил Муратов.

Всего у «Прайм Принт» шесть типографий, говорится в сообщении на сайте компании. Четыре из них находятся в полной собственности медиакорпорации, а еще двумя компаниями владеет совместно с миноритарными акционерами. Челябинское отделение было первым проектом, который норвежцы запустили без участия российских партнеров.

Как рассказал ИА «Первое областное» генеральный директор «Прайм Принт Челябинск» Юрий Лифанов, смена контролирующего акционера существенно не повлияет на работу типографии. О том, что норвежский холдинг планирует уйти из России, стало известно в конце февраля.

«Нам стало известно о выходе норвежцев из бизнеса 28 февраля. У нас прошли совещания с акционерами. Нам подтвердили, что у нас не меняется ни менеджмент, ни сотрудники, ни структура, ни пакет заказчиков. Мы работаем в штатном режиме. Собственник далеко не всегда определяет политику типографии. Мы оказываем услуги средствам массовой информации, цель коммерческого предприятия — приносить прибыль», — рассказал Юрий Лифанов.

По данным базы «Контур. Фокус», в ЗАО «Прайм Принт Челябинск» работают 43 человека. В 2021 году выручка компании составила 173 млн рублей. Чистая прибыль — 13,6 млн рублей. В 2020 году типография заплатила в бюджет 23,5 млн рублей налогов. Производственная площадка площадью более 2 тыс. кв. метров находится на улице Линейной в Челябинске.

28 марта Дмитрий Муратов сообщил, что выпуск бумажной и электронной версий «Новой газеты» приостановлен до окончания спецоперации на Украине. Газета временно прекратила работу после двух предупреждений Роскомнадзора — 22 и 28 марта.

