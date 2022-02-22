«Крупнейший обвал фондового рынка с 2008 года»: как сохранить деньги

Эксперты дали советы инвесторам

Торги на фондовом рынке после признания Россией независимости ЛНР и ДНР завершились обвалом акций ведущих компаний РФ, ослаблением рубля на 2,6% по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты перевалил за 79 рублей, евро — за 90 рублей. Участники валютного рынка стали массово скупать доллары, подтверждают брокеры. ИА «Первое областное» выяснило, стоит ли во время финансовой лихорадки покупать валюту, на акции каких компаний обратить внимание и превысит ли курс доллара 150 рублей.

Как увеличить доходы

Любые значительные колебания на фондовом рынке — это время для выгодных инвестиций, считают профессиональные брокеры, но нужно знать, куда вкладывать деньги.

«Вероятно, торговая сессия от 21 февраля 2022 года войдет в число „кровавых“ и надолго останется в истории российского рынка. По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи обвалился на 10,5%, а индекс РТС — на 13,2%. В лидерах падения были акции нефтегазового сектора и банки — Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром, ФТБ, Сбербанк», — говорит аналитик финансовой группы «Финам» Ксения Лапшина.

По информации группы «Финам», падение российского фондового рынка продолжилось и 22 февраля из-за того, что западные страны анонсировали новые санкции в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР. Теперь инвесторы с опасением ожидают дальнейшего развития событий. Сегодня в ходе утренней сессии индекс МосБиржи потерял около 2,8%.

«Курс доллара сегодня будет находиться в диапазоне 79—81 рубля в зависимости от новостного потока. Пока фундаментальная картина рубля остается сильной, однако геополитический риск может привести к изменению справедливой стоимости национальной валюты», — считает главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников.

Удорожание доллара США привело к ажиотажному спросу на него, причем не только среди профессиональных участников рынка, но и у простых граждан. Приобрести американскую валюту поспешили многие россияне, пытаясь тем самым сохранить и приумножить свои личные сбережения.

«Сегодня многие стремятся купить доллары, на это и рассчитывают сейчас абсолютно все спекулянты валютного рынка, потому что сработало мощное сарафанное радио, что доллар будет скоро стоить 150 рублей. Но это не так. Рост будет, но не такой существенный, однозначно. Как только курс подойдет к ватерлинии, Банк России своими интервенциями приведет упавший рубль в норму. Чтобы не проиграть, а выиграть в сложившейся ситуации на фондовом рынке, нужно уметь трезво оценивать ситуацию и все ее риски: не можете сами — обратитесь к профессионалам, чтобы не потерпеть в будущем убытков», — говорит эксперт в области управления личным капиталом и инвестициями Игорь Файнман.

Сегодня очень важна быстрота реакции профессиональных брокеров: умение оперативно реагировать на снижение и рост курсов валюты гарантирует высокую доходность от операций на фондовом рынке.

Как сохранить накопления

Сейчас в России установился рынок продавца, а не покупателя валюты. Высокую доходность будут в ближайшее время гарантировать сделки по продаже американской валюты, а вот удастся ли в будущем покупателям долларов «отбить» свои вложения — большой вопрос. Многое зависит от геополитической повестки, от международной риторики, но ждать высокой доходности от валютного портфеля все-таки не стоит, считает Игорь Файнман.

Напомним, две недели назад курс доллара США составлял 75 рублей, сегодня торгуют по 79 рублей. Продавать американскую валюту в России стало очень выгодно, и сегодня основной куш — в руках тех, кто продает доллары. Эксперты фондового рынка весьма осторожны в прогнозах, но солидарны во мнении, что курса доллара выше 100—150 рублей ожидать не стоит.

Грамотным инвесторам самое время обратить внимание на значительное снижение стоимости акций «голубых фишек» — предприятий, которые по итогам 2021 года показали высокую доходность, а значит, в этом году гарантируют хороший заработок акционерам при выплате дивидендов.

«Сбербанк по итогам 2021 года получил 1 трлн рублей выручки, что обновило исторический рекорд по уровню доходов этой организации. Это говорит о том, что вскоре банк выплатит двузначные дивиденды, которые могут варьироваться в диапазоне от 10 до 12% (точное значение пока неизвестно. — Прим. ред.). Накануне акции Сбербанка подешевели почти на 20% — самое время их покупать, поскольку в перспективе они гарантируют хорошие дивиденды по итогам 2021 года. За счет полученных дивидендов инвестору удастся компенсировать все негативные колебания на рынке», — говорит Игорь Файнман.

Покупку облигаций лучше отложить на потом: в условиях роста ключевой ставки Центробанка облигации всегда дешевеют, поэтому есть резон подождать того момента, когда ключевая ставка ЦБ (9,8%) перестанет расти. Возможно, это произойдет в условиях «обнуления» роста инфляции к середине 2022 года, только потом стоит вложить средства в покупку облигаций.

Самым эффективным защитным инструментом для сбережения личных накоплений в настоящее время по-прежнему остается золото. Накануне на финансовых форумах появились высказывания о том, что в золото теперь нет смысла вкладывать средства, но согласно золотому фиксингу (установление цены в ежедневном режиме) положительная динамика цен сохраняется и сейчас.

«Золото останется самым надежным инструментом для сбережения средств, поэтому есть смысл минимум 20% личных накоплений направить на его приобретение. Во все времена, когда мировой финансовый рынок лихорадило, золото позволяло нивелировать всевозможные риски, сохранить накопления. Лучшего „хранителя“ финансов сегодня в мире не существует», — уверен Файнман.

Курс доллара расчетами «завтра» повышается на 16 копеек, до 79,94 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 90,38 рубля. Торги на валютном рынке проходят в условиях высокой волатильности. 22 февраля к полудню по московскому времени максимальный курс доллара подскакивал до 80,97 рубля, а евро — почти до 91,45 рубля.