Кровлю Публичной библиотеки в Челябинске отремонтируют за 9 млн рублей

Подрядчик должен завершить работы до 30 сентября

В Челябинске объявлен аукцион по поиску подрядчика для выполнения капитального ремонта кровли объекта культурного наследия регионального значения — Челябинской областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина. Начальная цена составляет 9 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Средства на выполнение капремонта кровли Публичной библиотеки направлены из областного бюджета в виде субсидии. Работы подрядчику необходимо выполнить до 30 сентября, говорится в документации. Заявки принимаются до 12 мая.

Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми и соответствовать противопожарным требованиям. Гарантийный срок на выполненные работы распространяется на 60 месяцев с момента подписания акта приемки работ заказчиком.

Подрядчику предстоит произвести демонтаж перил и других конструкций, ограждающих кровлю, обновить их, выполнить капитальный ремонт самой кровли. Затем нужно заново смонтировать ограждения на кровле, чтобы облик объекта культурного наследия оставался целостным и неизменным.

Напомним, в 2022 году ремонтировался фасад Публичной библиотеки. Победителем тогда стала компания «Юнивест-Строй» из Екатеринбурга. При начальной цене контракта в 22,45 млн рублей она снизила стоимость работ до 22,34 млн. Ей потребовалось устранить грубые нарушения, допущенные при реставрации прежним подрядчиком — компанией «Евразия-Сервис» из Пермского края, которая с апреля 2019 года по июнь 2020-го проводила ремонт фасада здания библиотеки. В декабре прокуратура Челябинской области после проверки работ сообщила, что «Евразия-Сервис» не обеспечила сохранность элементов здания. Ремонт не соответствовал научно-проектной документации и был произведен некачественно. Подрядчик применял неподходящие материалы, из-за этого была нарушена технология работ. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия.

В феврале 2021 года МВД по Челябинской области установило, что ремонт фасада здания проводился с использованием более дешевых материалов, чем требовалось по сметам. Из бюджета было похищено, по предварительным данным, 2 млн рублей. Ведомство возбудило уголовное дело по факту мошенничества.