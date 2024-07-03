Креативные индустрии Челябинской области выделили на форуме в Москве

Алексей Текслер на заседании Госсовета привел примеры развития сферы в регионе

В Москве проходит «Российская креативная неделя» — масштабный форум в сфере креативных индустрий. Губернатор Алексей Текслер провел здесь заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Южный Урал выделили как один из передовых регионов, развивающих креативные индустрии, отметив активность жителей в культурных и творческих проектах. Об этом передает пресс-служба регионального правительства.

Это уже второе заседание комиссии о креативной экономике — первое состоялось в Челябинске на «Российской креативной неделе — Урал» в апреле. С приветственном словом на заседании выступил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. В ходе общения Алексей Текслер, как председатель комиссии Госсовета, выделил, что развитие креативного кластера дает стимул для устойчивой и динамичной экономики страны.

«Нужно поддерживать малый креативный бизнес и делать это отдельным мейнстримом. Это даст серьезный толчок для развития креативной экономики», — отметил Алексей Текслер.

В качестве примера он рассказал об идее показа мод в Париже Челябинской области, где уже восемь лет проходит Парижский полумарафон:

«Мы практически за месяц организовали событие, в котором приняли участие в основном наши челябинские дизайнеры. Будем это направление развивать и следующее такое мероприятие проведем с чуть большим размахом, привлекая модельеров из других регионов».

По словам губернатора, одна из главных задач в развитии креативных индустрий — вовлечение в процесс большего количества регионов. По Концепции развития креативных индустрий, принятой в 2021 году, к 2030 году доля креативных индустрий в российском экономике должна вырасти с 2,21% до 6%, а занятость населения в креативном секторе — с 4,67% до 15%.

«Креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика. Во многих регионах уже есть наработанные практики, которые необходимо распространять и внедрять их в других регионах, как и показатели эффективности», — подчеркнул губернатор.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что Челябинская область входит в число регионов, приступивших к внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий. Также он подчеркнул, что область занимает шестое место по количеству грантов Президентского фонда культурных инициатив по креативным и творческим проектам, пятое — по количеству покупок с Пушкинской карты, десятое — по количеству запланированных мероприятий на «Яндекс. Афише».

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова отметила, что все регионы России имеют свои сильные стороны в развитии современных производств. На сегодняшний день главная задача — сбалансировать развитие креативной экономики в стране и максимально задействовать потенциал каждого региона.