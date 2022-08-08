Красота по-русски: можно ли заменить импортную продукцию в индустрии красоты

Специалистам в области красоты приходится выбирать между дефицитными зарубежными препаратами и отечественной продукцией

В Челябинской области рынок эстетической медицины не сдает свои позиции, несмотря на повышение цен и трудности с поставками. В каких сферах можно найти аналоги импортной продукции, а где без зарубежных изделий не обойтись, читайте в материале ИА «Первое областное».



Привычный ритм работы в сфере инъекционной и аппаратной косметологии дал сбой с введением антироссийских санкций. Косметологи столкнулись с тем, что многие препараты стали недоступны для россиян, в том числе и для жителей Челябинской области.

Косметолог из Магнитогорска Оксана Зотова в разговоре с корреспондентом признается, что в этом году перед 8 Марта был шок. Многие препараты стали недоступны для заказа. Более того, никто не мог сказать, когда и будут ли поставлять привычную для работы продукцию.

«Стали предлагать другую продукцию. А понимания, что это, — нет. В любом случае — это сертифицированный, проверенный, со всеми документами препарат. Но каждый мастер любит свои препараты. Даже при работе с иглами — есть те, с которыми комфортнее работать. И клиенты также предпочитают определенные препараты многие годы. Поставки прекратились из всех стран Европы и Америки», — рассказывает Оксана.

Взлет цен на препараты обусловлен усложнением логистики. Даже те препараты, которые ушли с российского рынка, можно приобрести, например, у поставщиков Казахстана. Только уже на 30—40% дороже. Поэтому многие женщины начали искать аналоги привычным препаратам, которые стоят дешевле. По словам косметолога, сейчас на российском рынке много корейской продукции, а также есть российские бренды с японским сырьем, которые по стоимости не отличаются от зарубежных.







«Я стараюсь работать с теми же препаратами, с которыми работала, просто ценник немножечко поменялся. Взять хотя бы израильскую уходовую линейку Christina. К нам она напрямую уже не попадает — она делает огромный круг. Но она многими любима. Я на ней работаю 8 лет и не могу от нее отказаться, несмотря на то что продукция поднялась в цене на 40%», — поясняет Оксана Зотова.

По словам косметолога, количество клиентов из-за повышения цен не уменьшилось. Во-первых, все вошли в положение, а во-вторых, инъекционная косметология хорошо заменяется аппаратной.

«Когда передо мной встал вопрос о поднятии цен, я своим клиентам сказала так: «На все, что я делаю своими руками, я цену не поднимаю. Если я делаю RF-лифтинг лица, ценник остается тот же. Все, что касается инъекций и, соответственно, косметики домашнего ухода, на это уже цена поднялась», — говорит косметолог.



Омбудсмен по Свердловской области в сфере индустрии красоты Юлия Силина отмечает, что у каждого препарата — отечественного или зарубежного — есть свои плюсы и минусы. И косметологи удачно это сочетают.



«У нас аналоги в медицине тоже есть довольно неплохие. И действительно, сейчас наша (российская. — Прим. автора) продукция косметологическая — это касается уколов красоты — подтягивается. Конечно, не хотелось бы терять западные образцы известных компаний, к которым мы все привыкли. Чем больше выбор, тем легче и результативней работать», — говорит Юлия Силина.



Юлия обращает внимание, что в России есть приличные отечественные препараты для инъекций. Говорить о том, что какие-то позиции на 100% заменят западные, рано. Но есть те, которые не хуже зарубежных.



Изменение ценовой политики не обошло и сферу пластической хирургии. Например, грудные импланты можно заказать только у зарубежных поставщиков. Это Франция, Англия, Бразилия, Южная Корея. По словам известного пластического хирурга Александра Пухова, на российском рынке остались все крупные компании.







«Ни у одной из компаний, с которыми я сотрудничаю, нет перебоев с имплантатами. Я сотрудничаю с многими клиниками нашего города и Москвы, и я не слышал, чтобы были проблемы с протезами. Когда подорожали евро и доллар, повысились цены на автомобили, импортную технику и на импланты. И так не снизились. Соответственно увеличилась стоимость операции на груди», — говорит Александр Пухов.



Пластический хирург добавил, что проблем с размерным рядом имплантов тоже нет. Рынок по производству протезов насыщен, компании конкурируют между собой, из года в год улучшая качество и оболочки и, соответственно, содержимое имплантов.



«Отечественных производителей у нас нет, и я думаю, что не будет в течение многих лет. Я занимаюсь этой проблемой уже 30 лет. И за 30 лет уже были какие-то попытки, но это попытки — даже перестали думать о них. Нет, мы не сможем их сделать», — уверен Александр Пухов.