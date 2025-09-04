Космонавт Кирилл Песков исследует возможности магнитогорского робота «Марфа» после полета на МКС

Специалисты ЦПК оценивают длительность и точность выполнения операций

Российский космонавт Кирилл Песков после полета на МКС исследует возможности робота «Марфа», созданного магнитогорской компанией «Андроидная техника». В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина продолжают послеполетные исследования робота, сообщается на официальном сайте ЦПК (входит в Роскосмос).

Перед полетом космонавт уже управлял роботом. Тогда Марфа забирала имитацию научной аппаратуры, размещала ее на грузовой площадке и перевозила в заданную точку. Кроме того, отрабатывалась и работа с карабином — робот отстегивал его от стенда.





После полета Кирилл с Марфой вновь прошел весь маршрут, а специалисты снимали фоновые показатели космонавта.

«Это второй космонавт, который проходит у нас послеполетные исследования. До этого был космонавт Иван Вагнер, который участвовал в такой работе на 5-е сутки по возвращении. С Кириллом Песковым мы проводим исследования на 16-е сутки по его возвращении. Сравним, как меняются операторские качества в зависимости от времени возвращения на Землю», — говорит начальник управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов ЦПК Владимир Дикарев.

Научные сотрудники центра оценивают технические параметры работы Марфы. Полученные результаты, а также рекомендации специалистов ЦПК и космонавтов направляют в адрес АО «НПО „Андроидная техника“».





Также продолжаются в ЦПК исследования нового антропоморфного робота Теледроида, который также разработан инженерами НПО «Андроидная техника».

«Согласно договорным отношениям с заказчиком (Роскосмосом. — Прим. ред.) нашей продукции, мы не комментируем этапы реализации проекта „Теледроид“. По другим проектам информация доступна», — уточнили ИА «Первое областное» в НПО «Андроидная техника».

Бортовая реализация целевой работы «Теледроид» предполагается во второй половине 2026 года. Сейчас робот может управляться голосом и распознавать объекты с помощью технического зрения, работать в автоматическом и ручном режимах.