Контрольно-счетная палата проверит расходы челябинской областной наркологии

Ревизоры изучат траты по госпрограмме и закупкам

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке в Челябинской областной клинической наркологической больнице.

«Учреждение участвует в реализации госпрограммы „Развитие здравоохранения Челябинской области“ по направлениям совершенствования оказания специализированной медицинской помощи. Объем расходов областного бюджета по данному направлению в 2022 году составил 229 млн рублей», — сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Программа контрольного мероприятия включает проверку выполнения показателей государственного задания, расходования целевых средств, расходов, связанных с оплатой труда работников учреждения, а также проверку использования государственного имущества и земельных участков.

В Контрольно-счетной палате уточнили, что проверка носит плановый характер.