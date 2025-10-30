Контрольно-счетная палата Челябинской области изменила структуру и состав

Депутаты Заксобрания региона одобрили соответствующие корректировки

На третьем заседании Заксобрания Челябинской области VIII созыва сегодня, 30 октября, депутаты одобрили изменения в блок законов, связанных со структурными преобразованиями в Контрольно-счетной палате Челябинской области. Также утвержден ряд кадровых корректировок, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Изменения внесены в том числе в Устав Челябинской области и отражают федеральную стратегию по передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля с муниципального уровня на региональный. В нескольких муниципалитетах области такая работа уже проведена, она будет продолжена.

В законы области внесены изменения, предусматривающие в составе Контрольно-счетной палаты заместителей председателя КСП, пресс-секретаря. Депутаты поддержали кандидатуру Александра Грязева на должность заместителя председателя КСП области.

Аудитором КСП назначена Анастасия Береговая, ранее работавшая прокурором Миасса.

Также принято решение изменить штатную численность КСП — у палаты появятся дополнительный заместитель председателя и пресс-секретарь.

«Учитывая, что Контрольно-счетной палате переданы полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля трех муниципальных образований, а также в целях более эффективного управления персоналом и распределения обязанностей между сотрудниками Контрольно-счетной палаты, предлагается ввести в штатную численность дополнительную должность заместителя председателя. Также для освещения деятельности Контрольно-счетной палаты, построения эффективной коммуникации со средствами массовой информации и общественностью вводится должность пресс-секретаря», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, общая численность Контрольно-счетной палаты Челябинской области увеличится с 93 до 95 единиц.