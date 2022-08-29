Контракт на реконструкцию Белого дома в Кыштыме заключили с нарушениями

Заказчик проводил аукцион с документацией без положительного заключения экспертизы

Челябинское УФАС выяснило, что конкурс на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Белый дом» в Кыштыме проводился с несколькими нарушениями. Поскольку на момент проверки контракт уже был заключен, материалы дела направили в прокуратуру, полицию и правительство региона для принятия решения и контроля. Об этом на онлайн-пресс-конференции рассказала начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Челябинского УФАС Влада Ливончик.

Конкурс на корректировку проекта и реконструкцию Белого дома в рамках нацпроекта «Культура» проводился весной этого года. Начальная цена контракта составляла 526 млн рублей. Победителем, как единственный участник, стала строительная инжиниринговая компания «Синко» из Санкт-Петербурга. Она работала на нескольких исторических объектах в Санкт-Петербурге — реставрировала Ушаковскую больницу и казармы лейб-гвардии Драгунского полка в Петергофе. У организации есть действующая лицензия на сохранение объектов культурного наследия, выяснило ИА «Первое областное».

Заказчиком работ выступает отдел капитального строительство администрации Кыштымского городского округа. Проверку аукциона УФАС проводило после получения жалобы о возможных нарушениях от компании «НПА-Профиль-ПУ», которая не участвовала в конкурсе.

«Челябинским УФАС установлено, что на дату проведения закупки не было получено положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию. Более того, на дату рассмотрения жалобы, на проектную документацию получено отрицательное заключение экспертизы. В нем указано, что инженерные изыскания не соответствуют требованиям технических регламентов. Есть несоответствия в объемах работ, предусмотренных проектной документаций. В связи с этим сметная стоимость работ признана недостоверной. Все это свидетельствует о несогласованности предмета контракта и нелегитимности размещения закупки», — говорит Влада Ливончик.

Кроме того, по словам представителя УФАС, заказчик пытался убедить надзорное ведомство, что заключается контракт жизненного цикла, который объединяет и проектирование, и реконструкцию. Но подрядчику нужно внести изменения в проектную документацию, а не полностью разработать материалы. Стоимость этой работы не определена, что говорит о неправомерности объединения в одну закупку корректировки документов и самой реставрации памятника архитектуры, отмечает Влада Ливончик.

Контракт на момент рассмотрения дела уже был заключен. Поэтому УФАС в силу своих полномочий направило материалы в прокуратуру Челябинской области и региональное МВД. Кроме того, для контроля исполнения контакта дело предоставили правительству Челябинской области. Там должны решить, разрывать ли контракт, а если нет — уделят работам пристальное внимание.

ИА «Первое областное» направило запрос в администрацию Кыштыма с просьбой прокомментировать претензии Челябинского УФАС. На момент публикации материала ответ не поступил.

