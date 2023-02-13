Контакт-центру «НОВАТЭК-Челябинск» 10 лет

Контакт-центр «НОВАТЭК-Челябинск» был создан ровно 10 лет назад, в феврале 2013 года, и стал первым среди поставщиков энергоресурсов в Челябинской области

Основной функцией службы является прием входящих звонков и обращений от абонентов со всей Челябинской области по вопросам поставки газа. Помимо этого, специалисты контакт-центра заключают договоры на поставку газа через интернет-приемную, отрабатывают заказы обратных звонков и документы, поступающие в формате онлайн. Сегодня это самый популярный канал общения региональной газовой компании с абонентами. За 10 лет в контакт-центр поступило 1,7 млн входящих звонков и 73 тысячи интернет-обращений.





«Контакт центр — это место, куда абонент может обратиться в любое время наиболее удобным для него способом и быть уверенным, что его вопрос будет решен профессионально и быстро»,— отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Ежедневно сотрудники центра обрабатывают около 150 обращений и 1500 звонков. Небольшой коллектив профессионалов успешно справляется с главной задачей — помочь южноуральцам быстро и комфортно решить вопросы, связанные с поставкой природного газа.





Получить ответ на вопрос по газу возможно по телефону контакт-центра 8 800 700 80 74 (звонок бесплатный) или написать на электронную почту 88007008074@novatek74.ru.