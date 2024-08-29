Конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса» состоится 11 сентября в Челябинске

Участие бесплатное по предварительной регистрации

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Фирма «1С» приглашает пользователей и потенциальных клиентов принять участие в конференции «Решения 1С для цифровизации бизнеса», посвященной типовым и отраслевым решениям «1С» для управления и учета, в которой примут участие их разработчики из Москвы и других городов России.

Конференция пройдет 11 сентября 2024 года в Челябинске в гостинице Radisson Blu на улице Труда, 179.

Программа предполагает однодневную конференцию с пленарным заседанием, отраслевыми секциями и вернисажем (выставкой) программных продуктов.

Участники конференции получат информацию о новинках из первых рук, консультации по использованию программных продуктов «1С», возможность задать вопросы ведущим специалистам, руководителям подразделений фирмы «1С» и разработчикам отраслевых решений. На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы импортозамещения зарубежных систем и перехода на «1С: ERP». На вернисаже программных продуктов будет организована профессиональная демонстрация их возможностей. С докладами планируют выступить представители пользователей решений «1С».

К участию в конференции приглашаются представители руководящего состава предприятий: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора.

Участие в конференции бесплатное при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от организаторов.

Подробная информация о конференции и регистрация на сайте.

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