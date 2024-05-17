Компенсацию выплат по ИТ‑ипотеке в Челябинской области получают 122 специалиста

Региональная программа позволяет снизить процент по жилищному кредиту

Компенсацией части процентной ставки по ипотеке в Челябинской области пользуется 122 ИТ-специалиста. Региональную программу запустили в январе 2023 года по поручению губернатора Алексея Текслера. Компенсация позволяет снизить ставку по жилищному кредиту на покупку или строительство с 5 до 2%. В 2023 году выплаты стали получать 53 специалиста, а в 2024-м к ним добавилось еще 69 человек, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона.

«Мера социальной поддержки востребована южноуральцами. Если в 2023 году компенсационную выплату получали 53 ИТ-специалиста, то на сегодняшний день она предоставляется еще 69 работникам сферы информационных технологий. Такая поддержка помогает привлечь высококлассных профессионалов. А для тех, кто уже проживает в Челябинской области, это большой стимул, никуда не переезжая, реализовать свой потенциал в родном регионе»,— комментирует министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Компенсацию могут получить официально трудоустроенные работники аккредитованных ИТ-компаний, которые находятся на территории Челябинской области. Жилье должно быть куплено в регионе. Компенсация выплачивается ежеквартально в размере 3% от процентной ставки по договору. Если ипотека выдана менее чем под 3%, то возмещается вся сумма уплаченных в квартале процентов.

Заявления на выплаты принимают министерство социальных отношений и управления социальной защиты по месту жительства. Обратиться можно и в банки, с которыми заключено соглашение, — Сбербанк, ПСБ, «Россельхозбанк» и «Кредит Урал Банк».

«Мера поддержки очень актуальна, беспрецедентная. Я не помню таких низких процентов. У нас в компании работает 120 человек. Средний возраст — 28—29 лет. Это люди, которые решают жилищные вопросы, создают семьи. Большинство сотрудников связывают свою жизнь с Челябинском. Поэтому им интересны такие меры поддержки. Я сам оформил ипотеку, практически не ходил в отделение банка, использовал приложение. Быстро получил документы, банк проверил компанию. Все просто, удобно для тех, кто любит пользоваться приложениями», — рассказывал ранее директор компании «Стендап Инновации» Дмитрий Андреев.

ИТ-ипотеку в Челябинской области запустили в 2022 году при поддержке губернатора Алексея Текслера. С начала действия программы выдали 459 жилищных кредитов, сообщали в марте 2024 года в пресс-службе министерства информационных технологий. Общая сумма — 2 миллиарда 664 миллиона рублей.

