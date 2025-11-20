Компания, сорвавшая капремонт школы в Варне, угодила в черный список УФАС

В ближайшие два года компания «Строймонтаж» не сможет участвовать в конкурсных процедурах

Челябинское УФАС отправило в реестр недобросовестных поставщиков компанию, которая грубо нарушила сроки капитального ремонта здания школы в селе Варна, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что по контракту, стоимость которого составила 107 миллионов рублей, компания «Строймонтаж» должна была до 5 декабря 2025 года произвести капремонт варненской школы № 1 им. Героя Советского Союза М. Г. Русанова. Контракт был заключен в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», входящего в национальный проект «Молодежь и дети».

На контрольную дату компания выполнила работы менее чем на треть (на 28,26% от общего объема). Поэтому заказчик (школа) принял решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту и направил сведения о подрядчике в Челябинское УФАС.

Антимонопольная служба, рассмотрев обстоятельства, включила сведения о компании в РНП сроком на 2 года. Это означает, что «Строймонтаж» не сможет в этот период принимать участие в аналогичных конкурсных процедурах.