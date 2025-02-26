Компания с заводом в Челябинске вошла в рейтинг лучших работодателей страны по версии HeadHunter

Сотрудники ценят один из лучших социальных пакетов в промышленности

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Сайт поиска работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru) опубликовал итоги ежегодного рейтинга работодателей. В нем приняли участие 1700 крупных компаний со всей страны. Челябинск в том числе был представлен заводом Объединенной металлургической компании. В отраслевом списке ОМК вошла в топ-5 крупнейших российских металлургических и металлообрабатывающих компаний России.

При подготовке рейтинга аналитики HeadHunter формировали списки лучших работодателей на основании четырех критериев: отношения к компании ее сотрудников, оценки популярности от соискателей, профессиональной оценки эффективности деятельности HR-команды и оценки компании от бывших сотрудников (такой пункт появился впервые).

Принимавшие участие в исследовании сотрудники ОМК отмечали, что они ценят стабильность, своевременную оплату труда, высокие стандарты культуры безопасности производства и один из лучших социальных пакетов в промышленности, который включает ДМС и бесплатное питание для всех сотрудников.

В 2024 году компания начала выплаты за стаж после первого года работы. В ОМК действует программа подготовки универсальных рабочих, которая помогает осваивать смежные профессии, повышать свою квалификацию и доход. В прошлом году сотрудники рабочих профессий группы ОМК прошли более 6300 обучающих курсов.

«Ежегодно рейтинг помогает соискателям понять, какие компании действительно заботятся о сотрудниках, создают комфортные условия для работы и способствуют профессиональному развитию. Мы ценим, что соискатели, сотрудники и эксперты знают нашу компанию как надежного и привлекательного работодателя, это мотивирует нас держать заданную планку на высоком уровне»,— прокомментировала итоги исследования директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Отметим, что компания не только стремится создать лучшие условия для своих сотрудников, но и инвестирует в города присутствия, включая Челябинск, и тратит на это около 3 миллиардов рублей в год. Эти деньги идут на комфортную городскую среду, экологические проекты, популяризацию науки, сохранение исторического наследия, развитие промышленного туризма и современной культуры.

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