Компания с заводом в Челябинске стала частью федерального проекта восстановления исторических зданий

ОМК восстановит корпуса мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода

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ДОМ.РФ подвел итоги конкурса по реализации памятника архитектуры в Нижегородской области. Восстановлением корпусов мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода займется Объединенная металлургическая компания, которой также принадлежит завод в Челябинске и предприятия в других регионах страны.

Госкомпания ДОМ.РФ — оператор программы восстановления исторических зданий, запущенной по инициативе главы государства.

Корпуса мастерских построили в 1765 году, они входили в состав основанного братьями Баташевыми Верхне-Выксунского металлургического завода, одного из старейших в отечественной металлургии. Сегодня это часть памятника культуры федерального значения.

Реставрация не просто вдохнет в корпуса мастерских новую жизнь, но и сделает их частью проекта «Шухов-парка», который ОМК реализует в Выксе.

Южный корпус мастерских XVIII века на территории «Шухов-парка» после реставрации станет частью музейного комплекса Выксы и центром промышленного туризма, откуда гости завода будут отправляться в современные цеха предприятия. Северный корпус мастерских станет площадкой для креативного кластера Выксы. Здесь разместятся выксунские предприниматели, которых поддерживают ОМК и благотворительный фонд «ОМК-Участие», появятся открытые мастерские, где будут проходить образовательно-просветительские программы и мастер-классы для детей и взрослых.

«Два корпуса исторических мастерских, которые приобрела ОМК, являются ровесниками первого завода Баташевых XVIII века, свидетелями начала российской металлургии. Компания отреставрирует и приспособит мастерские под современное использование, они станут важной частью строящегося „Шухов-парка“. Мы надеемся в будущем войти в сеть креативных кластеров России, которую сегодня разрабатывает правительство и поддерживает президент страны. Мастерские откроем в 2027 году, а полностью „Шухов-парк“ заработает в 2029-м. Он не имеет аналогов и станет главным в России региональным центром сохранения индустриального наследия, новым туристическим кластером Нижегородской области»,— прокомментировала приобретение мастерских президент ОМК Наталья Еремина.

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