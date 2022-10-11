Компания «Композит Групп Челябинск» получит 15 млн рублей на создание опытного образца новой производственной линии

Предприятие выиграло грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

ООО «Композит групп Челябинск» — единственная российская компания, ставшая победителем российско-индийского конкурса в рамках программы «Интернационализация». Предприятие получит грант в размере 15 млн рублей на создание опытного образца модернизированной производственной линии по выпуску композитной строительной арматуры. Конкурс проводился Федеральным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

«Композит Групп Челябинск» — научно-производственное объединение, занимается разработкой и созданием оборудования для производства строительных материалов, а также выпускает композитную арматуру и кладочную сетку, каркасы из композитной арматуры, гибкие связи с утолщением, гнутые элементы и другое. На счету 20 патентов, связанных с производством композитных строительных материалов. Продукция изготавливается из высококачественного сырья и реализуется в крупных профильных торговых сетях, а также используется при строительстве объектов по всей стране: жилые комплексы, грузовые площадки, складские терминалы, водные каналы, подземные парковки, производственные площадки и многое другое.

Производство налажено не только внутри страны: сейчас работу ведет совместное предприятие в Бразилии, по лицензии работает компания в Индии, в этом году к ним присоединится Египет. В планах до 2030 года — открыть 20 производственных площадок по всему миру.

Уже более 3 лет специалисты предприятия с помощью привлеченных экспертов и при содействии центра «Мой бизнес» Челябинской области развивают проект по созданию высокопроизводительной автоматизированной линии для производства композитной арматуры. Разработка позволит стабилизировать качество продукции, при этом технолог сможет управлять им в удаленном формате в любой точке мира.

Именно этот проект предприятие представило на международном конкурсе. Всего на участие в мероприятии подали заявки 8 российских предприятий из 5 регионов. По итогам отбора проект «Композит Групп Челябинск» был рекомендован к финансированию.

«У нас большие планы относительно этого производства. В работе мы всегда делали ставки на страны Азии, Латинской Америки и Востока. Сейчас мы уже вели переговоры с индийскими партнерами, которые готовы оказать содействие и закупать недостающие комплектующие через параллельный импорт. Как показывает практика, все возникающие вопросы решаемы. В перспективе мы сможем выйти с этим продуктом на рынок порядка 30 стран. Благодарим за поддержку правительство области и центр „Мой бизнес“ Челябинской области», — прокомментировал Олег Беляев, руководитель ООО «Композит групп Челябинск».

Напомним, Фонд содействия инновациям осуществляет финансирование инновационных проектов, реализуемых малыми российскими предприятиями. В рамках заключенного соглашения с правительством Челябинской области региональным представителем Фонда назначен Леонид Исенко, руководитель Центра инжиниринга и сертификации центра «Мой бизнес» — направления, оказывающего комплексную поддержку производственным предприятиям региона. «Композит Групп Челябинск» неоднократно пользовалась услугами центра «Мой бизнес».

«Победа в таком конкурсе — не только значимое событие для бизнес-сообщества региона, но и большие возможности для самого предприятия. Проект действительно масштабный и требует серьезного финансирования. Радует, что компания постоянно развивается, и мы со своей стороны можем помочь создать благоприятные условия. С помощью центра „Мой бизнес“ компания уже сертифицировала и патентовала продукцию, проводила технический аудит и разработала стратегию развития. Такое тесное взаимодействие доказывает эффективность мер господдержки, мы видим результаты и нацелены на продолжение сотрудничества», — отметил Леонид Исенко.

Центр инжиниринга и сертификации оказывает инженерные услуги, проводит разные аудиты, способствует продвижению продукта на рынке и помогает в области защиты прав на интеллектуальную собственность. Ознакомиться с информацией об услугах Центра инжиниринга и сертификации можно на сайте института развития, получить ответы на интересующие вопросы можно по номеру 8(351) 214-06-07 или на очной консультации по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, к. 1 (2-й этаж).

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».





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