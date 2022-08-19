Челябинское УФАС выдало предупреждение ООО «Торговый Дом „ЧЭТП“», которое указало недостоверную информацию в заявке на аукцион по поставке шовного материала в областной онкоцентр. Чтобы разобраться в характеристиках хирургических нитей, привлекли специалистов НМИЦ хирургии имени Вишневского.
Компания ООО «Торговый Дом „ЧЭТП“» участвовала в аукционе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» на поставку шовного материала.
«При этом ООО «Торговый Дом „ЧЭТП“» в составе своей заявки на участие в аукционе указало недостоверную информацию о характеристиках поставляемых хирургических нитей», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.
Компания стала победителем аукциона. Второй участник — ООО «Жасмин» — обратился с заявлением в региональный антимонопольный орган о неравных условиях при участии в закупках.
Победитель закупки указал, что поставляемые нити рассасываются в течение 180—210 дней. В то время как в инструкции указано, что при достижении 180—210 дней шовный материал теряет свою прочность. А это, в свою очередь, не является равнозначными характеристиками. Это также подтвердили в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского.
Челябинское УФАС увидело в действиях ООО «Торговый Дом „ЧЭТП“» признаки недобросовестной конкуренции. Компании выдали предупреждение, чтобы она сообщила заказчику достоверную информацию о шовном материале. Также ей предстоит провести разъяснительную беседу с ответственными сотрудниками.
«Предупреждение должно быть исполнено в срок до 16 сентября. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», — добавили в пресс-службе.
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