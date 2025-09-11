Компания из Челябинска модернизировала оборудование с помощью господдержки

Предприятие сократило расход сырья и количество отходов

Завод ЖБИ «Стройбизнес» производит железобетонные изделия для всех сфер строительства. Сейчас компания идет по пути автоматизации процессов, поэтому пересматривает подходы к производству. В этом году при поддержке центра «Мой бизнес» удалось модернизировать оборудование. Благодаря этому расходы материалов сократились на 5%, а отходы производства уменьшились с 6 до 3%. Услуги оказываются при содействии регионального Минэкономразвития.

Завод ЖБИ «Стройбизнес» занимается производством и продажей железобетонных изделий для всех сфер строительства уже более 13 лет. Компания начинала свою деятельность, арендуя небольшие площади, в штате было около 10 человек и объемы выпуска не превышали 150 квадратных метров изделий в месяц. За время работы обороты значительно выросли: сейчас объемы производства доходят до 1000 квадратных метров, а проекты выполняются по всей России. Среди последних наиболее значимых — сборные камеры для коммуникаций космодрома «Восточный», сложные мостовые конструкции для железнодорожных путей Восточно-Сибирской железной дороги, трибуны по индивидуальным чертежам для «РМК-Арены» в Челябинске.

«Завод запускался с узкой линейки продукции, все процессы выполнялись в „ручном“ режиме. Сейчас сложность проектов выросла в разы, соответственно, изменился подход к технологиям, и это непрерывный процесс. Мы идем по пути автоматизации и всестороннего контроля качества, поэтому ищем возможности для оптимизации всех процессов»,— рассказывает директор завода Сергей Васильченко.

С центром «Мой бизнес» компания сотрудничает с 2020 года. Технический аудит, сертификация продукции, разработка концепции фирменного стиля и рекламной информации компании — все способствовало увеличению конкурентоспособности на рынке. В этом году в продолжение работы над автоматизацией процессов, компания вновь получила поддержку по линии инжиниринга, возместила часть затрат на обучение персонала и модернизировала бетоносмесительный узел. Сумма поддержки превысила полмиллиона рублей.

«Модернизируемое оборудование — „сердце“ всего завода, с его помощью идет производство бетонной смеси — одной из главных составляющих наших изделий. От актуальности и возможностей автоматизированной системы управления этим узлом зависит очень многое: удобство управления установкой, точность и тонкость дозации материалов, возможность учета всех компонентов, возможности вносить дополнительные компоненты в бетон. Все эти факторы дали компании экономию средств: до 5% от стоимости материалов и уменьшение выхода отходов бетонной смеси с 6% до 3%. Бетон — одна из главных сырьевых затратных частей завода и экономия на его производстве, улучшение качества — важный шаг в развитии компании»,— поясняет Сергей Васильченко.

Центр инжиниринга и сертификации центра «Мой бизнес» оказывает услуги производственным предприятиям Челябинской области. Это технические аудиты, инженерные и маркетинговые услуги, разработка проектов развития, сертификация продукции и другие.

«Сегодня все большее количество компаний стремится увеличить объемы производства или сократить время изготовления именно за счет оборудования и оптимизации процессов. Один из способов — модернизировать оборудование. Центр „Мой бизнес“ оказывает услуги на условиях софинансирования, берет на себя 75% выполняемых работ. Тем самым мы помогаем компаниям экономить ресурсы и выполнять стратегические задачи без ущерба для текущей деятельности»,— говорит руководитель Центра инжиниринга и сертификации центра «Мой бизнес» Леонид Исенко.

Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» при содействии министерства экономического развития Челябинской области.

