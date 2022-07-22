Компании стали предлагать полис ОСАГО в кредит

Услуга может заинтересовать тех, для кого оформление полиса выливается в десятки тысяч рублей

Часть страховых компаний начала предлагать полисы ОСАГО в кредит или в рассрочку. Как сообщил председатель челябинского отделения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй, водители и раньше находили различные варианты оплаты страховки.



По данным издания «Коммерсант», страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис «ЮKassa». Страховщики получают единовременную выплату от микрофинансовой организации «Кредит Лайн». И клиент возвращает средства уже ей. «Совкомбанк страхование» тоже намерен запустить продажу полисов в рассрочку.

Издание также ссылается на Центробанк, в котором сообщают, что в законодательстве не предусматривается возможность продавать ОСАГО в рассрочку. Однако страховую премию по ОСАГО можно оплатить в том числе за счет кредита, который получил страхователь у банка.



По словам старшего директора рейтингов финансовых компаний HPA Татьяны Никитиной, чьи слова приводит издание, продажа полисов ОСАГО является маркетинговым ходом. В то же время механизм может быть востребованным среди водителей, которые платят за полис десятки тысяч рублей.



«По закону положено считать премию за год, но никто не мешает ее разбить. При разбивке платежей на части естественно [полис] станет дороже, так как будут закладывать риски в тарифные коридоры. В рассрочке я никаких проблем не вижу ни для клиентов, ни для компании. Это то же самое, что плата за интернет: за год или помесячно», — прокомментировал председатель челябинского отделения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

Ранее Банк России информировал, что из-за подорожания автозапчастей возникла необходимость корректировки базовых тарифов ОСАГО. В частности, новые тарифы, по данным регулятора, позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных.