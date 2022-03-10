Компании Apple, IKEA и McDonald's попали в список претендентов на национализацию в России

Всего в документе фигурируют 59 фирм

В правительство и Генпрокуратуру РФ направлен список иностранных компаний, российские предприятия которых в перспективе могут быть национализированы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова.

По его словам, пока в перечне 59 брендов, но список может расширяться в зависимости от решений иностранных компаний. В документе уже оказались Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие.

«Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 трлн рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества», — пояснил Олег Павлов.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске, как и во всей России, могут закрыться точки McDonald’s. Об этом решении сообщил глава компании Крис Кемпчинский. Однако в среду, 9 марта, челябинские рестораны быстрого питания продолжили работать. Новость о закрытии подогрела ажиотаж: в залах выстроились большие очереди желающих напоследок пообедать фирменными бургерами.