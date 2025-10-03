Комнаты в Челябинске остаются самыми дешевыми в России

В третьем квартале цена выросла на 2%

Рынок комнат в крупнейших городах России демонстрирует стабильность. Челябинск сохраняет за собой статус центра с самыми доступными ценами на этот вид недвижимости, сообщает пресс-служба Restate.

В среднем купить комнату в областной столице стоит около миллиона рублей. За три месяца цена выросла на 2%. Аналитики связывают этот рост с живым спросом со стороны местных покупателей и ограниченным предложением качественных вариантов.

В то же время соседний Екатеринбург показал одно из самых резких падений на рынке среди миллионников. Стоимость комнат там упала на 4,4%, до 1,61 миллиона рублей. Такая отрицательная динамика, по мнению экспертов, указывает на перенасыщение местного рынка и охлаждение покупательского интереса.

Лидерами роста в третьем квартале стали Воронеж (+9,6%) и Казань (+7,9%), где сохраняется высокий спрос на относительно недорогое жилье. Верхнюю планку цен по-прежнему задают Москва (6,2 млн рублей) и Санкт-Петербург (2,96 млн рублей), но их темпы роста уже уступают региональным центрам.