Коммунистический проспект в Копейске расширят до четырех полос

Мэрия объявила торги на 273 млн рублей

Коммунистический проспект в Копейске реконструируют. Проезжую часть расширят с двух до четырех полос. На эти цели администрация Копейска направит 273 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Строительный проект разработан ООО «ВИТПроект». Подрядчику предстоит реконструировать участок протяженностью около 1 километра — от проспекта Победы до проспекта Ильича. Проектная документация составлена на основе муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа».

«Проезжую часть расширят с двух до четырех полос. Ширина дороги достигнет 14,5 метра. Подрядчику требуется установить разделительную полосу около двух метров, оборудовать освещением велодорожки, тротуары и автопарковки, установить дождевую канализацию», — говорится в техзадании.

Особое внимание в проекте реконструкции Коммунистического проспекта планируют уделить озеленению и благоустройству территории после того, как строительные работы будут завершены.

Срок выполнения контракта — до 30 августа 2024 года. Заявки от участников принимаются до 5 июня.