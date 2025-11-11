Коммуналка, быт и связь: на какие услуги южноуральцы тратят больше всего

За три квартала на эти нужды у жителей региона ушло 255,9 миллиарда

Жители Челябинской области с начала 2025 года потратили на платные услуги 255,9 миллиарда рублей. Этот показатель вырос на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Первое областное» Челябинскстат.

Безоговорочным лидером по объему трат стали коммунальные услуги. На оплату жилья, отопления, водоснабжения и электроэнергии пришлась почти пятая часть всех расходов — 19,8% от общей суммы. Это означает, что из каждых пяти тысяч рублей, потраченных на услуги, тысяча ушла на коммуналку.

Второе место в потребительской корзине заняли бытовые услуги (16,7% от всех трат). Сюда входят ремонт техники, одежды и обуви, услуги парикмахерских, химчисток и другие повседневные нужды. Замыкают тройку самых затратных статей услуги связи (10,4%), без которых современный человек уже не представляет своей жизни.

При этом статистика отмечает и рост спроса на другие категории. На 28,3%, выросли объемы так называемых «прочих платных услуг». Южноуральцы стали больше тратить на отдых: объем туристических услуг увеличился на 12,1%, а услуги гостиниц и специализированных средств размещения — на 16,5%.

Единственным заметным падением стал сегмент почтовой и курьерской связи, объемы которого сократились на треть.

В целом по стране и Уральскому федеральному округу наблюдается аналогичная положительная динамика. Рост рынка платных услуг в Челябинской области оказался более скромным на фоне соседей: в Свердловской области он составил 7%, а в Тюменской — 4,6%.