Ключ к эффективному развитию сферы АПК

Ростсельмаш внедряет современные технологии в сельское хозяйство

Новейшие цифровые внедрения в агромашины Ростсельмаш делают работу техники и сельхозпредприятий еще более эффективной.

Опыт рождения цифровых решений

Продуктовая линейка Ростсельмаш способна удовлетворить спрос самого взыскательного агрария, так как производственный опыт компании включает в себя технику для работы в широком спектре агроклиматических условий. Собственные разработки Ростсельмаш в области интеллектуального управления агромашинами также идут в ногу со временем. В этом сезоне аграрии осваивают несколько интеллектуальных новинок, которые оптимизируют затраты на выполнение привычных сельхозопераций и позволяют находить резервы для роста в уже привычных процессах.

Интеллектуальные системы, разработанные в компании, можно условно объединить названием «Автономная ферма». Это целостная экосистема, подразумевающая мониторинг и контроль техники и межмашинное взаимодействие, автоуправление парком машин, автоматизацию технологических процессов, а также системы безопасности.

Ядром экосистемы цифровых решений компании является платформа агроменеджмента Агротроник. Она позволяет объединить электронные опции в одну систему. Таким образом, различные наборы электронных опций Ростсельмаш могут работать как отдельные элементы, так и в тесной взаимосвязи для повышения эффективности всего парка машин.

Интеллектуальные системы связаны с процессами автоуправления, картирования урожайности, автоматической идентификации оборудования и т. д. Системы РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0. могут устанавливаться как на комбайны, зерноуборочные и кормоуборочные, так и на тракторы. Сегодня в приоритете — собственные агромашины Ростсельмаш, на которых системы автовождения прошли длительный цикл испытаний. Однако в дальнейшем их можно будет устанавливать и на технику других производителей. Причем как на новые, так и более ранние модели.

Интеллектуальные системы Ростсельмаш

Специалисты компании Ростсельмаш протестировали все компоненты в различных климатических зонах страны в разное время суток и в разные сезоны.

Остановимся подробно на наиболее известных и востребованных. Система автовождения от Ростсельмаш — РСМ Агротроник Пилот 1.0 позволяет управлять траекторией движения с\х машин и вести их параллельно предыдущему проходу. Способом повышения точности позиционирования является базовая станция RТК. Она обеспечивает высокую точность движения (до 2,5 см) и поправки, непрерывно передавая сигналы коррекции посредством радиоканалов. Это решение позволяет получить повторяемую точность даже в рассредоточенных полях в холмистой местности. Одна базовая станция может передавать поправки на целую группу комбайнов, так как радиус её покрытия составляет 5-7 км.

РСМ Агротроник Пилот 2.0 — первая в мире гибридная система автовождения российского производства — работает на основе технологии ГНСС и RTK, а также машинного зрения. Совмещение этих технологий делают работу на агромашинах не только точной, но и безопасной: RTK-поправки дают точность вождения в 2,5 см, а машинное зрение способно вовремя распознать препятствие и остановить трактор или комбайн. Благодаря машинному зрению, РСМ Агротроник Пилот 2.0 обеспечивает безопасность при проведении операций. Система дает возможность сконцентрироваться на качестве уборки и повышает производительность даже в темное время суток.





Электронная система РСМ Агротроник Пилот 2.0

Благодаря системам автоуправления Ростсельмаш, сменная производительность увеличивается на 30%. Функции авторазворота и управления адаптером в автоматическом режиме снижают трудоемкость за счет сокращения времени, затрачиваемого на операции, сводят к минимуму количество пропусков и перекрытий и снижают затраты на ГСМ. В то же время работа в условиях плохой видимости в темное время суток становится эффективнее.

Демонстрационные показы машины, оборудованной РСМ Агротроник Пилот 2.0 проходили в течение всего сезона 2020 года на полях крупных агрохолдингов. Например, в хозяйстве ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области в рамках форума «Системы точного земледелия». На уборке сои зерноуборочная машина TORUM 785, оборудованная системой РСМ Агротроник Пилот 2.0, показала высокую эффективность, удобство эксплуатации, а также исключительную безопасность.

Комплекс систем, среди которых программы автоуправления, идентификации, картирования позволяет доверить управление комбайном автоматике, которая также будет отвечать за подъем и опускание жатки, процесс сепарирования и очистки зерна, управление потерями и дроблением зерен. Интеллектуальная система также управляет траекторией движения, скоростью, автоматическими разворотами, синхронизацией с машиной перегрузчиком. Система разгрузит механизатора как минимум на 50%.

Важные шаги по пути к полной автономии машин

В процессе уборки сельхозкультур возникает вопрос об организации логистики и передвижения основных и вспомогательных машин. Для наиболее эффективной работы всех машин в поле компания Ростсельмаш разработала систему РСМ Роутер, основная задача которой — координация работы через передачу карт заданий в бортовой компьютер машины. В результате техника не просто движется по заданной траектории, но и реагирует на все сопутствующие процессы — скорость уборки, ширину жатки, конфигурацию поля, характеристики других машин, участвующих в уборке. РСМ Роутер маршрутизирует движение этой техники оптимальным образом, обозначая для машин даже места выгрузки, если, речь, например, идет о комбайнах. Система позволяет производить в срок уборку без потерь и повышает производительность до 30%.

Система РСМ Роутер тестировалась на полях компании «Русагро» в Белогородской области, многолетнего партнера Ростсельмаш. Система выстраивала карты-задания и отправляла их машине или группе машин прямо в систему автовождения РСМ Агротроник Пилот 2.0. Результаты проверки системы удовлетворили специалистов обеих компаний, работа системы позволила экономить время и ГСМ на выгрузке.





Электронная система РСМ Роутер

Система идентификации транспортного средства «свой-чужой» — РСМ Транспорт АйДи от Ростсельмаш помогает контролировать весь путь движения урожая от поля до элеватора. Работает в рамках платформы Агротроник и позволяет разблокировать шнек для выгрузки зерна только в разрешенное транспортное средство, либо бункер-перегрузчик.

Еще одна система — РСМ Картирование урожайности. Ее задача — мониторинг урожайности участков поля, благодаря которому можно экономить на внесении удобрений. С помощью специальных датчиков и контролеров, установленных на комбайнах, а также используя дисплеи для точного земледелия и приемники ГНСС, в процессе уборки урожая можно получить пространственно-ориентированные карты урожайности и влажности зерна.

Данные постоянно передаются на сервер Агротроник, где автоматически анализируются и представляются в виде карт, которые можно использовать для создания карт дифференцированного внесения удобрений.

Получение подобных карт является неотъемлемой частью технологии точного земледелия и позволяет влиять на урожайность.

Система Умная метка, которая удостоена серебряной медали на выставке «Агросалон 2020», позволяет автоматически идентифицировать адаптеры: жатку, подборщик, а также прицепное или навесное оборудование для тракторной техники. Система помогает автоматически рассчитывать амортизацию и наработку оборудования. Функционал метки позволяет присоединить ее к любому устройству. Система также построена на базе платформы агроменеджмента Агротроник.

Для распознавания механизаторов, управляющих агромашинами и контролирования их рабочего времени разработана электронная система РСМ Фэйс АйДи, позволяющая при помощи биометрии и распознавания лица идентифицировать механизатора машины. Для внедрения этой опции нет необходимости в установке дополнительного оборудования — достаточно установить на смартфон сотрудника хозяйства приложение РСМ Агротроник. Система работает на основе геопозиций механизатора и агромашины.





Электронная система РСМ Фейс АйДи

Умные решения Ростсельмаш — это не просто модный тренд. Применение разработок цифровой экосистемы способствует точному земледелию и приближает АПК к инновационному проекту «Автономная ферма», позволяющего добиваться высокой эффективности сельхозпроизводства и работы агропредприятий в целом.