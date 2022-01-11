Клуб молодых промышленников презентовал Алексею Текслеру инновационные проекты

Губернатор Челябинской области предложил регулярно проводить встречи с производственниками

Алексей Текслер провел первое совещание с членами межрегионального союза «Клуба молодых промышленников». В совещании приняли участие члены клуба — собственники и руководители бизнеса из Челябинской области. Они проинформировали главу региона о задачах межрегионального представительства организации на Южном Урале, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Союз позволил объединить молодых руководителей, и я рад, что такая инициатива идет от промышленников нашего региона. Мне нравится девиз вашей организации: „Объединяем лучших для роста промышленного потенциала России“. А в регионе мы уделяем особое внимание вопросам модернизации и развития промышленности. Это основа нашей экономики, порядка 40% валового регионального продукта формируется в сфере промышленности. Но и здесь необходимо развитие, новые компетенции, а вы, как люди молодые, являетесь действенными промышленниками, занимаетесь инновациями. Это будущее региона», — отметил Алексей Текслер.

Председатель клуба Антон Ковалев поблагодарил губернатора за поддержку и отметил важность содействия регионального правительства в продвижении проектов, идей и предложений от представителей промышленного сектора.

В ходе совещания собственники предприятий «Андроидная техника», торговый дом «Леди прима», Челябинский завод электрооборудования и других, рассказали об инновационных проектах и выступили с рядом предложений по продвижению южноуральской продукции. Алексей Текслер поддержал ряд инициатив молодых промышленников и предложил проводить такие встречи на регулярной основе.