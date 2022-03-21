Клининг по‑новому: поставщики зарубежной бытовой химии отменяют сделки

В сфере профессиональной уборки переходят на продукцию местных производителей

В клининговых компаниях Челябинской области сообщили о перебоях в поставках зарубежных марок бытовой химии и оборудования для уборки помещений. Борцы за чистоту не скрывают, что более 50% в их ежедневном арсенале средств уборки занимали импортные марки, но сегодня все популярные позиции на стопе у поставщиков. ИА «Первое областное» выяснило, как изменится «набор для дома» для южноуральских хозяек и на что удастся заменить импортные порошки, гели и пятновыводители.

Поставщиков заменят на местных

Производитель бытовой химии и косметики Procter & Gamble (США) заявил, что приостановит инвестиционную и рекламную деятельность в России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Компания сократит широкий ассортимент продукции, который представлен на рынке торговыми марками Ariel, Tide, Fairy, Mr. Proper, Wash & Go, Safeguard, Mr. Clean, Lenor, Comet и др.

«Компания Procter & Gamble сократит свое портфолио в России до тех продуктов, в которых семьи нуждаются в повседневной жизни»,— говорится в официальном обращении компании.

Еще ряд производителей бытовой химии США и Европы также сообщили о сокращении поставок средств бытовой химии в Россию в ближайшее время, однако пока в розничной сети количество представленного на полках товара не изменилось. По данным Минпромторга, запасов таких товаров в стране хватит на шесть месяцев, а сырье закуплено на три месяца вперед. О том, что на складах есть достаточно большое количество моющих и чистящих средств, сообщили представители ретейла, однако от более подробных комментариев — насколько хватит запасов? — воздержались.

«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому нет никакой необходимости делать стратегические запасы. Бытовая химия всегда будет на полках»,— сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, идет перенаправление поставок и закупок торговыми сетями.

«По предметам гигиены на территории России работает более 15 заводов, они делают закупку сырья, которое покупают за границей, заранее. Если какие-то поставщики отказываются, находятся другие. Продукт высоко локализован в России. Проблем не будет»,— считает Виктор Евтухов.

Более того, многие моющие и чистящие средства давно выпускаются российскими предприятиями, но под иностранным брендом: уровень локализации в этой сфере очень высок, утверждают эксперты.

При этом профессиональные уборщики, для которых чистота давно стала средством извлечения прибыли, сообщают, что прямые закупки у оптовых поставщиков импортной бытовой химии стали с 1 марта 2022 года проблематичными. Некоторые торговые компании значительно сократили ассортимент товаров, часть дистрибьюторов продолжает прием заявок, но сроки поставок неизвестны.

Сферу клининга ждет чистка

В челябинских клининговых компаниях отмечают, что поставки импортных средств бытовой химии ведутся с перебоями: поставщики отказываются фиксировать в договорах точную дату отгрузки товара, при этом чуть ли не ежедневно пересматривают стоимость продукции.

«Есть перебои с поставками зарубежных расходных материалов, более того, дистрибьюторы пересматривают цены в сторону увеличения. Так, стоимость продукции Chemspec (США), используемой для химчистки мягкой мебели, выросла за последние две недели в два раза. В настоящее время мы изучаем линейки аналогичной продукции от российских производителей, производим тестирование, если качество устроит — планируем переходить на использование российских чистящих средств», — говорит директор компании «Первый клининговый центр» Сергей Рожков.

По его словам, сложнее обстоит дело с заменой импортного оборудования для профессиональной уборки: компания Kärcher (Германия) увеличила стоимость сервисного обслуживания, а также цены на расходные материалы.

«Мы используем оборудование этой немецкой компании в работе — парогенераторы, устройства для чистки мебели, но на какую российскую технику можно заменить — пока не знаем. Понятно, что обслуживание импортных моделей становится очень дорогим: ценник вырос в два раза за последний год по всей линейке комплектующих. Замена узла парогенератора сегодня обойдется дороже, чем новый парогенератор по ценам 2021 года», — говорит Рожков.

В клининговых компаниях сегодня активно ищут российских поставщиков оборудования и расходных материалов, готовы к сотрудничеству с местными предприятиями, предлагающими широкую линейку средств бытовой химии.

«Российские производители сегодня имеют широкую линейку средств бытовой химии, при этом качество продукции высокое. Думаю, проблем с заменой поставщиков импортных порошков и гелей не возникнет. В настоящее время мы используем менее 50% зарубежных товаров в своей работе, при этом тенденция такова, что ежегодно сокращаем долю импорта, переходим на российские марки. У нас есть понимание, что запасы импортных чистящих и моющих средств не бесконечны, их хватит на ближайшие полгода. Значит, уже сегодня нужно начинать закупать российскую продукцию»,— говорит директор клининговой компании «Мистер Клин» Сергей Екимов.

В связи с ростом затрат на закупку расходных материалов и обслуживание импортного оборудования эксперты не исключают, что в ближайший год рынок клининговых услуг ждет тотальная чистка: останутся работать только самые экономные и упрямые. Фирмы-однодневки, которые преследуют цель быстрой выгоды, будут вынуждены уйти с рынка, поскольку не имеют постоянного пула клиентов и не смогут справиться с ростом затрат в бизнесе.

Насколько подорожает уборка?

С начала года стоимость клининговых услуг в Челябинске подорожала в среднем на 5%, поскольку крупные игроки рынка стараются удерживать цену на прежнем уровне, сохраняя пул постоянных заказчиков, чтобы гарантировать минимальный доход своей компании. Более мелкие компании не могут на фоне сдерживания цен крупным бизнесом поднять ценник выше.

Экспресс-уборка однокомнатной квартиры площадью 45 кв. м обойдется сегодня в 2 тыс. рублей, генеральная уборка такой же квартиры будет стоить в среднем 4,5—5 тыс. рублей. За наведение порядка в помещении после строительных работ придется заплатить порядка 6 тыс. рублей.

Контракт на уборку офисного помещения площадью до 100 кв. м с размещением необходимых расходных материалов (дезинфекторов, мыла, бумаги) обойдется заказчику в 15 тыс. рублей, поскольку для юрлиц услуги уборки помещений всегда были более дорогими. Это связано с доставкой в офисы необходимых расходных материалов. В начале нового сезона обычно ценник компании увеличивают на уровень инфляции, как будет в этом году — пока непонятно, поскольку инфляция в этом году достигла 20%.

«В нашей сфере велик сезонный фактор: в апреле мы открываем новый активный сезон оказания клининговых услуг, как правило, на весну-лето приходится основной поток заявок от клиентов. Надеемся, что удастся хорошо поработать»,— говорит Сергей Рожков.

С продукцией, которая ранее импортировалась, скорее всего будут перебои, вызванные не только сложностями в поставках, но и ажиотажным спросом на некоторые виды товаров, который формируют сами участники рынка, считают в комитете по промышленности челябинского регионального отделения «Опоры России». Но такой ажиотаж не оправдан, поскольку многие иностранные бренды продолжат выпускать продукцию внутри России и дальше.

«Получается, что зависимость от импорта не такая уж высокая в своей массе, за исключением составляющих продукции „потребительской корзины“, которая прямо влияет на инфляционные процессы. Можно переживать и не переживать, так как более половины зарубежной продукции поставляется в категории машин и механизмов. Да, нам нужны машины и оборудование для строительства экономики, но нам многое и не особо нужно из того, что завозится», — считает председатель комитета по промышленности Челябинского регионального отделения «Опора России» Павел Золотов.

По его словам, локализация иностранных производств в России сегодня почти достаточная: большинство зарубежных предприятий давно имеют местную «прописку», ведь поставлять продукцию издалека — несовременно и затратно.