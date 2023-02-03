Китайские чипсы, индийский джин, огурцы за 1 тыс. рублей: изучаем импортные продукты в магазинах Челябинска

Корреспондент ИА «Первое областное» проверил, чем ретейлеры заменили ушедшие из России бренды

Масштабные экономические санкции против России действуют почти год. За это время ассортимент розничных магазинов в Челябинске сильно изменился. Пропали привычные бренды кофе, шоколада, газированных напитков. Стало заметно меньше импортного алкоголя и бытовой химии. Однако полки не пустуют, там стоят китайские чипсы, индийский ром и турецкая жвачка. Корреспондент ИА «Первое областное» изучил, чем ретейлеры заменили ушедшие из России бренды.

Когда западные бренды начали парадный уход с российского рынка, казалось, что жизнь не будет прежней. Россияне опасались, что никогда больше не попробуют любимых и просто привычных продуктов. Одна из первых о санкциях заявила Coca-Cola. К концу лета запасы фирменной газировки почти закончились в магазинах. Но дефицит длился недолго. Бренд вернулся на полки уже в сентябре. Только изготовлен напиток в Казахстане, а не на российских заводах Coca-Cola, как раньше.





Колу начали производить все кому не лень. В продаже можно найти «Добрый кола» (кстати, сок «Добрый» выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola). Магазин «Пятерочка» производит колу под собственной торговой маркой «Красная цена». Есть лимонад «Классическая кола» от подмосковного производителя «Фонте Аква ПК», Минский завод безалкогольных напитков выпускает «Бела-Колу». В Челябинске есть кола из Ирана и даже из Вьетнама.





Их Казахстана в Челябинск также везут «Джамбо-колу»

Свою колу выпускает «Очаково»

Место Sprite тоже не осталось пустым. Его заменили, например, продукцией все того же «Доброго». Бренд выпускает напиток с похожим вкусом «лимон-лайм».





Также аналог Sprite делает «Очаково» и другие производители газировки.





На полках челябинских магазинов появилась грузинская газировка с разными вкусами

В декабре прошлого года в России закончились запасы популярных чипсов Pringles. Зато начали продавать похожие снеки китайского производства.

Жевательная резинка Orbit подорожала из-за санкций. У компании Mars возникли сложности с ее производством на фабрике в Петербурге. Проблемы вызваны отсутствием поставок импортных ингредиентов и изменениями в цепочке поставок. Ретейлеры быстро нашли замену. Полки завалены турецкими жевательными резинками и конфетами.





Самые большие опасения у розничных сетей были из-за ухода западных брендов крепкого алкоголя. По просьбам ретейлеров даже разрешили параллельный импорт. Дефицита этой продукции в магазинах мы не заметили. Зато с удивлением нашли большой выбор альтернативы.





Джин из Тверской области





Уральский джин из Перми





Белорусский ликер «Амаретто»





Индийский ром



Ждали нас в одном из магазинов совсем уж удивительные находки. Огурцы, конечно, подорожали, потому что не сезон. Однако овощи из Баку за 999 рублей показались нам не самым адекватным предложением.



