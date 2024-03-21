Каждый второй житель Челябинска нанимает бригаду для ремонта дома

Средний бюджет на обновление интерьера - 100 тысяч рублей

Каждый второй житель Челябинска нанимает бригаду мастеров для выполнения домашнего ремонта, при этом средний бюджет на обновление интерьера не превышает 100 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито Услуги».

«51% челябинцев собираются в этом году делать ремонт, еще 17% опрошенных пока не определились. Среди тех, кто готов заняться обновлением интерьера, женщин больше, чем мужчин — 59% против 54% соответственно. Чаще всего планируют ремонт люди в возрасте от 25 до 44 лет», — говорится в исследовании.

Средний бюджет на проведение ремонта составляет 100 тысяч рублей. 23% опрошенных собирается ограничиться суммой до 50 тысяч рублей. Еще 47% челябинцев готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей. Только 13% опрошенных полагает, что на ремонт уйдет от 100 до 500 тысяч рублей. И еще 7% планируют отдать за ремонт больше полумиллиона рублей.

Среди тех, кто согласен выложить за ремонтные работы больше 500 тысяч рублей, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Сэкономить на ремонте чаще всего стараются представители старшего поколения: 42% людей в возрасте старше 65 лет заявили, что их бюджет на ремонтные работы — не больше 50 тысяч рублей. Среди тех, кто планирует уложиться в эту сумму, больше всего жителей городов с населением до 100 тысяч человек (34%).

«Почти для половины (41%) из тех, кто готов затеять ремонт в этом году или пока не определился, важен баланс — они рассчитывают получить качественный ремонт и не выйти за рамки бюджета. Для каждого второго (54%) респондента в приоритете — качество. И только 6% респондентов отметили, что для них первостепенное значение имеют деньги — их задача уложиться в определенную сумму», — уточняют аналитики.

Женщины чаще мужчин готовы делегировать ремонт профессионалам — 21% против 16% соответственно. За вариант нанять строительную бригаду также голосуют зуммеры — каждый пятый челябинец в в возрасте от 18 до 24 лет (22%) не готов ремонтировать квартиру своими силами.

Половина опрошенных (50%) закладывают большую часть бюджета на приобретение строительных материалов и мебели, а на оплату работы специалистов выделяют до 25% от бюджета на ремонт. Треть респондентов планируют заплатить мастерам от 26% до 50% бюджета.

Спрос на дизайнеров интерьеров в Челябинске вырос на 46%. Значительно вырос интерес челябинцев к плиточным работам (+108%), монтажу систем вентиляции (+98%), установке дверей (+78%), дизайнерам интерьеров (+46%), поклейке обоев и малярным работам (+41%), а также увеличился спрос на услуги остекления балконов (+18%).