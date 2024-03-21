Каждый второй житель Челябинска нанимает бригаду мастеров для выполнения домашнего ремонта, при этом средний бюджет на обновление интерьера не превышает 100 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито Услуги».
«51% челябинцев собираются в этом году делать ремонт, еще 17% опрошенных пока не определились. Среди тех, кто готов заняться обновлением интерьера, женщин больше, чем мужчин — 59% против 54% соответственно. Чаще всего планируют ремонт люди в возрасте от 25 до 44 лет», — говорится в исследовании.
Средний бюджет на проведение ремонта составляет 100 тысяч рублей. 23% опрошенных собирается ограничиться суммой до 50 тысяч рублей. Еще 47% челябинцев готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей. Только 13% опрошенных полагает, что на ремонт уйдет от 100 до 500 тысяч рублей. И еще 7% планируют отдать за ремонт больше полумиллиона рублей.
Среди тех, кто согласен выложить за ремонтные работы больше 500 тысяч рублей, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Сэкономить на ремонте чаще всего стараются представители старшего поколения: 42% людей в возрасте старше 65 лет заявили, что их бюджет на ремонтные работы — не больше 50 тысяч рублей. Среди тех, кто планирует уложиться в эту сумму, больше всего жителей городов с населением до 100 тысяч человек (34%).
«Почти для половины (41%) из тех, кто готов затеять ремонт в этом году или пока не определился, важен баланс — они рассчитывают получить качественный ремонт и не выйти за рамки бюджета. Для каждого второго (54%) респондента в приоритете — качество. И только 6% респондентов отметили, что для них первостепенное значение имеют деньги — их задача уложиться в определенную сумму», — уточняют аналитики.
Женщины чаще мужчин готовы делегировать ремонт профессионалам — 21% против 16% соответственно. За вариант нанять строительную бригаду также голосуют зуммеры — каждый пятый челябинец в в возрасте от 18 до 24 лет (22%) не готов ремонтировать квартиру своими силами.
Половина опрошенных (50%) закладывают большую часть бюджета на приобретение строительных материалов и мебели, а на оплату работы специалистов выделяют до 25% от бюджета на ремонт. Треть респондентов планируют заплатить мастерам от 26% до 50% бюджета.
Спрос на дизайнеров интерьеров в Челябинске вырос на 46%. Значительно вырос интерес челябинцев к плиточным работам (+108%), монтажу систем вентиляции (+98%), установке дверей (+78%), дизайнерам интерьеров (+46%), поклейке обоев и малярным работам (+41%), а также увеличился спрос на услуги остекления балконов (+18%).