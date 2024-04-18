Каждый восьмой работник планирует продлить отдых на майские праздники

Для этого заблаговременно оформляют отгулы и отпуска

Каждый восьмой работник в России планирует продлить отдых на майские праздники, оформив заранее отпуск или отгул, выяснили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Отпуска и отгулы в период между майскими праздничными днями будут оформлять 13% работающих россиян. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны», — говорится в исследовании.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 13% россиян. 57% россиян не будут уходить в отпуск в это время, 18% опрошенных работают по сменному графику, 12% до сих пор не определились с планами.

Как и в прошлом году, планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились сотрудники старше 45 лет.

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже тех, кто зарабатывает меньше.