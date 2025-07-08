Каждый третий челябинец готов расстаться с 5000 рублями без сожаления

Люди признают, что так или иначе теряют деньги



Каждый третий житель Челябинска (37%) спокойно отнесется к потере денежной суммы до 5000 рублей. Это выявил опросу группы «Ренессанс страхование», проведенный среди 1200 россиян. Еще 31% готовы смириться с убытками от 5 до 30 тысяч рублей, и 13% — от 30 до 70 тысяч. Лишь 5% челябинцев расстроятся из-за потери суммы от 70 до 100 тысяч рублей.

Однако, потеря более крупных сумм вызывает у челябинцев значительно большее беспокойство. 38% опрошенных крайне негативно воспримут потерю от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а треть респондентов не готовы к потерям до 500 тысяч. Для оставшихся 29% критической является сумма свыше 1 миллиона рублей.

Челябинск вошел в тройку городов-миллионников, жители которых наиболее спокойно относятся к финансовым потерям (после Перми и Ростова).

Опрос также выявил дефицит финансовой грамотности среди россиян. 58% женщин признались в желании улучшить свои знания в этой области, в то время как среди мужчин эта цифра составляет лишь 25%. Большинство опрошенных считают, что школьная программа должна включать уроки финансовой грамотности.

Автор: Амалия Камалетдинова