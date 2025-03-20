Каждый пятый челябинец вложит в подготовку к дачному сезону более 80 тысяч рублей

В приоритете у горожан — работы в огороде

Теплая зима и ранняя весна сделали свое дело и подстегнули садоводов Челябинской области к активной подготовке к дачному сезону. Каждый пятый любитель огорода в 2025 году готовится вложить — внимание! — более 80 тысяч рублей в благоустройство своего загородного участка. Данными с ИА «Первое областное» поделились аналитики «Авито».

Согласно исследованию, 17% челябинцев планируют начать подготовку к дачному сезону в марте, а 15% — приступили еще раньше, в феврале.

Отмечается, что 7% опрошенных стремятся начать подготовку как можно быстрее, чтобы успеть воспользоваться выгодными предложениями во время сезонных распродаж.

Планируемый на эти расходы бюджет впечатляет — 21% респондентов хотят уложиться в сумму до 20 тысяч рублей при благоустройстве дачного участка, 47% опрошенных готовят 50 тысяч рублей. Больше этой суммы — 24%, из них каждый пятый готов потратить свыше 80 тысяч рублей. Для сравнения: в 2023 году 20% россиян закладывали бюджет в 10 тысяч рублей, а 36% — от 10 до 50 тысяч рублей.

В приоритете у челябинцев сейчас — работы в огороде. Обработка почвы и подготовка к посадке (48%), высадка новых растений (46%) и уборка участка (44%) — это основные задачи, которые планируют выполнить садоводы в начале сезона.

При этом 37% опрошенных сообщили, что ежегодно проводят ремонтные работы на даче, обновляя постройки или интерьер. Еще 37% делают ремонт раз в два-три года.

Время на даче челябинцы планируют проводить разнообразно. Помимо работы в огороде (66%), популярны походы в баню (62%), отдых с семьей и друзьями (58%), пикники и барбекю (50%), а также наблюдение за природой (37%). Однако 40% опрошенных признались, что значительную часть времени уделят ремонту и обустройству участка.