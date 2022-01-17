Каждый десятый житель Челябинской области играет на фондовом рынке

Разбираемся, в какие ценные бумаги выгодно вкладывать деньги в 2022 году

По данным Центробанка, в Челябинской области 430 тыс. южноуральцев участвуют в торгах на фондовом рынке, а это почти каждый десятый житель региона. Суммарный объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) превысил 146 млрд рублей. Ежедневно жители региона рискуют на бирже миллионами, поэтому ИА «Первое областное» решило выяснить, в какие ценные бумаги выгоднее вкладывать деньги в 2022 году.

Большинство челябинских инвесторов открывают ИИС, то есть самостоятельно решают, какие им следует приобретать инструменты фондового рынка, не обращаясь за помощью к профессиональным участникам рынка.

«На индивидуальный инвестиционный счет можно приобрести большинство видов ценных бумаг. Причем при разумном подходе с помощью ИИС возможно получить и дополнительный доход, используя налоговые вычеты. При этом Банк России рекомендует заниматься инвестициями на фондовом рынке только в том случае, если у потенциального инвестора есть так называемая финансовая „подушка безопасности“. Обращу внимание, что при инвестировании не гарантирована доходность и средства не застрахованы государством. Очень важно, чтобы у начинающих инвесторов не возникало ложных ожиданий от результатов инвестирования», — говорит управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Челябинская область занимает второе место в УрФО по числу участников фондового рынка, восьмое — в Российской Федерации. Средняя сумма на персональном счете составляет 255 тыс. рублей, однако первые шаги южноуральские инвесторы предпочитают делать, начиная с нескольких тысяч рублей. Активность на фондовом рынке южноуральцев соответствует общероссийской тенденции.

«В этом году в России сделки ежемесячно заключали более 2 млн человек — это максимальное значение за всю историю биржи. Частные инвесторы вложили в российские ценные бумаги на Московской бирже 1,35 трлн рублей. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось почти вдвое и составило порядка 17 млн, или более 10% населения России. Ими открыто 27,7 млн брокерских счетов», — говорится в сообщении Московской биржи.

Интерес граждан к фондовому рынку стал нарастать еще в середине 2020 года, когда банки предлагали ставки по депозитам в размере 4—4,5%, что гораздо ниже уровня инфляции. При этом на фондовом рынке можно получить доходность как минимум в два раза выше. Также механизм открытия ИИС привлекателен возможностью получения налогового вычета в размере 13% от суммы взноса (при открытии счета на срок более трех лет). При этом сумма, начисляемая ежегодно, может достигать 1 млн рублей.

«Нужно знать, с какой целью на фондовом рынке покупать акции? Если с ожиданиями того, что в 2022 году они сильно поднимутся в цене, то это ошибочно. Поскольку на ближайшие годы рост экономики в стране прекратился, что связано с увеличением инфляции и, как следствие, ключевой ставки. В результате для бизнеса сильно подорожали кредитные ресурсы, свободных средств для инвестирования в развитие у предприятий остается все меньше, акции многих ведущих российских предприятий теряют в цене. Геополитическая обстановка не стабильная. Поэтому в 2022 году покупка акций кроме убытков и потраченных нервов никому ничего не принесет», — считает эксперт в области управления личными финансами, инвестиционный советник Игорь Файнман.

Однако фондовый рынок можно рассматривать не только с точки зрения краткосрочных доходов, но и фиксированного долгосрочного дохода в виде дивидендов, считает он. И эта стратегия для участников фондового рынка в 2022 году будет более выигрышной, особенно после обвала акций ведущих, наиболее доходных и надежных игроков рынка (так называемых «голубых фишек») после новогодних праздников, что было связано с политическими событиями в Казахстане и вводом войск ОДКБ.

«В этом году российский фондовый рынок принесет уникальные дивиденды, а, учитывая последний обвал акций ведущих компаний страны на прошлой неделе, дивиденды многих „голубых фишек“ будут двухзначные, но более точно подсчитать их размер можно будет только в марте, после выхода годовой финансовой отчетности по результатам 2021 года», — говорит Игорь Файнман.

Он убежден, что громкий обвал «голубых фишек» — только на руку инвесторам, которые привыкли играть вдолгую и не ждут сиюминутной прибыли.

«Накануне акции большинства крупных российских компаний существенно упали в цене, а это значит, их можно сейчас купить дешевле, и не стоит забывать при этом про существенную дивидендную доходность, которую приносят некоторые из них. Можно присмотреться к акциям Сбербанка, „Газпрома“ и „Роснефти“. В пользу последних прогнозы по росту цен на нефть на фоне восстановления экономик», — считает финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов.

Однако любая доходность выше той, которую можно получить на банковском депозите, сегодня сопряжена с рисками, предупреждают брокеры.

«Первые шаги для начинающих инвесторов я бы рекомендовал делать с покупки облигаций, по одной причине — это более простой инструмент фондового рынка, но это не значит, что он не несет рисков. Даже тот фиксированный доход, который эмитент (компания, выпускающая ценные бумаги) выплачивает по облигациям, не говорит о том, что вы эти деньги гарантированно получите, но при этом служит наглядной демонстрацией вашего заработка. Это понятная ситуация в отличие от акций роста, где можно гадать на кофейной гуще», — говорит Файнман.

По числу компаний, выпускающих ценные бумаги, Челябинская область занимает четвертое место среди субъектов РФ, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Свердловской области. Многие промышленные предприятия региона представлены на бирже, начиная от Челябинского металлургического завода (Группа «Мечел») и заканчивая челябинским заводом по производству профнастила. Среди предприятий региона, чьи акции имеют высокие котировки, — «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат), Группа «ММК», Группа «ЧТПЗ», «Уралсвязьинформ», «Уфалейникель» и другие.



«Бумаги теряют в цене в непростые экономические времена, но дивидендные акции в ретроспективе, как ни странно, показывают рост и лучшую доходность, чем другие всевозможные инвестиционные инструменты. Мы не говорим о коротком сроке вложений, здесь речь идет о „длинных деньгах“ с перспективой вложений минимум от 4—5 лет. Если вы копите на первый взнос по ипотеке, то выгоднее разместить средства на депозите в банке; если же говорить о сбережениях на вузовское обучение еще маленького ребенка, то лучше — дивидендные акции, они гарантируют большую доходность», — говорит челябинский брокер Михаил Дышаев.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются акции Сбербанка (владеют 1,2 млн россиян), Газпрома (979 тыс.), ВТБ (590 тыс.), Аэрофлота (527 тыс.), АЛРОСА (503 тыс.), Северсталь (476 тыс.), Татнефть (475 тыс.), МТС (420 тыс.), ММК (398 тыс.). Среди иностранных компаний востребованы акции Alibaba (27%), Tesla (14,2%), Apple (12,1%), Baidu (9,2%), Boeing (6,9%), сообщает Московская биржа.

«Стартовать всегда нужно с минимальной суммы, которую жалко потерять. В целом работать на фондовом рынке комфортно с суммой среднемесячного заработка конкретного человека, в этом случае можно оценивать тенденции, в рост идут его доходы или в минус. Начинающим игрокам на рынке я бы рекомендовал попробовать разные механизмы инвестирования средств — купить сначала облигации, потом дивидендные акции, самому рискнуть составить портфель акций роста, сначала краткосрочный, а потом и долгосрочный. Человеку не нужно зацикливаться на одних и тех же действиях на фондовом рынке», — советует Михаил Дышаев.

По его словам, на рынке ценных бумаг порой нужно уметь молниеносно реагировать на ситуацию, чему обучены профессиональные брокеры. Возможностей для торговли облигациями, акциями, валютой сегодня очень много, нужно найти то, на чем интересно зарабатывать.