Казахстанская авиакомпания блокирует вылет самолетов в Россию

Рейсы отменены из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс — 12 марта — в Новосибирск отменен», — говорится в сообщении.

Qazaq Air — межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. Логотип авиакомпании сформирован из 14 кругов, которые представляют 14 регионов Казахстана. ИА «Первое областное» выяснило, с какими авиаперевозчиками в России установлено регулярное авиасообщение.