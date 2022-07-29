Кассация подтвердила правомерность перерасчета платы за мусор

ЦКС уличили в навязывании потребителям невыгодных условий договора о расчете платы

В Челябинском кластере ООО «Центр коммунального сервиса» пересчитали плату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами потребителями. Кассация подтвердила правомерность перерасчета. Об этом сообщили в региональном УФАС.



«В декабре 2020 года было признано недействительным постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области об установлении предельных тарифов на услугу регионального оператора за период с 21 декабря по 31 декабря 2019 года. В связи с этим региональному оператору по обращению с ТКО Челябинского кластера надлежало произвести в меньшую сторону перерасчет для потребителей такой услуги», — сообщили в антимонопольном ведомстве.

ООО «ЦКС» проигнорировало необходимость перерасчета, после чего получило предупреждение от Челябинского УФАС.

Антимонопольный орган указал регоператору, что в его действиях наблюдается навязывание потребителям невыгодного условия договора о расчете платы. Кроме того, были признаки злоупотребления доминирующим положением.

Перерасчет сделали с 21 по 31 декабря 2019 года. Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность предупреждения Челябинского УФАС.