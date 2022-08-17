Капуста и картофель подешевели в Челябинской области

Цены на овощи из борщевого набора снизились из‑за поставок нового урожая

В июле годовая инфляция в Челябинской области составила 12,9%. Это на 0,9% меньше, чем в июне, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России. Сильнее всего подешевели овощи из борщевого набора — капуста, картофель, морковь. На это повлияли хороший урожай в южных регионах страны и увеличение ассортимента импортных овощей и фруктов из-за снятия запрета на их поставку из стран ближнего зарубежья.

Также перестали сильно расти цены на груши, бананы, апельсины и лимоны. Подешевели некоторые стройматериалы. Расширение предложения древесины из-за введенных ограничений на экспорт лесоматериалов позволило производителям мебели сократить свои издержки. В результате замедлился рост цен на корпусную и мягкую мебель.

Основное влияние на снижение прироста цен в сфере услуг оказало укрепление рубля. Из-за сокращения затрат парикмахерских на импортные расходные материалы уменьшились цены на стрижки. Кроме того, замедлился рост стоимости туров в Турцию.

Банк России ожидает, что годовая инфляция в целом по стране к концу года уменьшится до 12—15% и вернется к цели в 4% в 2024 году.