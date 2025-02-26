Капитальные хозпостройки южноуральцы смогут зарегистрировать в упрощенном порядке

В России с 1 марта расширятся возможности «дачной амнистии»

С 1 марта 2025 года в России начнут действовать поправки в федеральный закон, расширяющие возможности «дачной амнистии». Документ разработали при участии Росреестра. Владимир Путин подписал закон в конце октября 2024 года. Права собственности на хозяйственные постройки на фундаменте можно будет зарегистрировать в упрощенном порядке, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Речь идет о вспомогательных объектах, созданных до 1 января 2013 года. Это сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы, навесы на земельных участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

Для внесения в ЕГРН и регистрации права собственности на хозпостройку она должна иметь признаки недвижимости: быть прочно связанной с землей. При этом ее перемещение невозможно без несоразмерного ущерба назначению. То есть объект является своего рода капитальным строением.

Ранее для хозпостроек требовалось выполнение кадастровых работ, подготовка декларации об объекте и технического плана. Теперь внести в ЕГРН сведения стало проще. Зарегистрировать права можно будет как на ранее учтенные объекты недвижимости на основании техпаспортов, оценочной или другой учетно-технической документации, например техпаспорта домовладения.

«На основании этого документа и документа о правах на землю Росреестр зарегистрирует право собственности. А граждане сэкономят время и средства при их оформлении. В этом принципиальная разница уже имеющегося и предложенного подходов», — отмечают в ведомстве.

После регистрации хозпостроек на фундаменте придется платить налог на имущество физлиц. При расчете учитывается кадастровая стоимость объекта. Уплачивать налог нужно ежегодно до 1 декабря. Освобождаются от него владельцы объекта площадью не более 50 квадратных метров. Льгота применяется для одной хозпостройки, которая к тому же не должна использоваться для предпринимательской деятельности. От налога освобождены ветераны боевых действий, инвалиды и некоторые другие категории граждан, сообщают в ФНС.

Кстати, отсутствие регистрации не освобождает собственников от налоговых обязательств. ФНС вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтен в кадастровой базе, и применить санкции.

Хозпостройки, которые являются объектами движимого имущества, в ЕГРН не регистрируются, их кадастровая стоимость (налоговая база) не определяется, налогом они не облагаются. Речь, в частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях.