Каменный или деревянный: какой дом выгоднее строить в Челябинской области

Разбираемся, как скачок цен отразился на стоимости индивидуального жилья

Покупка недвижимости в любые кризисные времена считалась одним из самых выгодных вложений средств, а если свой дом — это еще и давняя мечта, то самое время осуществить ее на старте нового строительного сезона. ИА «Первое областное» выяснило, какой дом выгоднее строить с учетом подорожания стройматериалов.

В поисках новых поставщиков

С началом строительного сезона стоимость стройматериалов традиционно дорожает на 10—15%. В этом году рост цен на некоторые категории стройматериалов фиксировался задолго до сезонных работ. По данным Челябинскстата, в январе 2022 года щебень подорожал на 15,6%, песок — на 16,3%, лесоматериалы (хвойные породы) — на 57,1%, кабель — на 27,5% к уровню прошлого года. Стоимость пиломатериалов и вовсе выросла в два раза.

«На текущий момент мы наблюдаем существенный рост на товарные позиции, которые относятся к инженерным коммуникациям — отоплению, водоснабжению, электроснабжению. Связано это с тем, что все эти позиции напрямую привязаны к курсу доллара. Такие товары импортировались напрямую из стран Европы, и ряд поставщиков сейчас импорт продукции в Россию поставил на паузу. В связи с этим мы рассматриваем и активно подбираем аналоги на замену у производителей из России и Китая. Будем смотреть на качество и стоимость, после этого примем решение, с кем работать», — говорит руководитель отдела продаж строительной компании «Все Строй» Дамир Таякбаев.





По словам Дамира Таякбаева, наибольшим спросом на рынке индивидуального жилищного строительства пользуются дома из газобетона, керамического блока, поскольку они имеют максимально выгодные теплотехнические показатели и являются самыми ликвидными на рынке загородной недвижимости.

«Значительно снизился спрос на дома из клееного бруса, каркасные дома — это объясняется двукратным увеличением стоимости пиломатериала. Почти пропорционально увеличилась и цена на возведение дома, где используется большой объем деревянных конструкций», — говорит он.

По словам экспертов, рост спроса на индивидуальные дома начался в регионе еще весной 2020 года и тенденция сохраняется до сих пор. В 2022 году активность проявили так называемые «спящие» покупатели, которые откладывали стройку на потом, но все-таки решились на сделку сейчас, чтобы уберечь сбережения в рублях от девальвации.

«У нас всегда заранее запланированы строительные объекты на сезон и заключены договоры еще с осени прошлого года. На данный момент никто из наших клиентов не остановил стройку. Наоборот, в экстренном режиме у нас добавилось еще несколько объектов, заключены договоры и уже внесена предоплата — это не только те, кто ранее общался с нами по строительству и ушел подумать, но и совсем „холодные“ для нас клиенты. Вложив сейчас свои денежные средства в строительство дома, люди хотят их сохранить», — говорит Дамир Таякбаев.

Наибольшей популярностью на рынке частного домостроения пользуются дома из газоблока. Сейчас это оптимальный вариант для строительства дома, говорит эксперт.

Золотой дешевле деревянного

До повышения цен на стройматериалы каркасные дома и дома из газоблока были самыми доступными технологиями для строительства загородной недвижимости. В 2021 году средняя цена 1 кв. м каркасного деревянного дома без учета инженерных коммуникаций и отделки составляла 24 тыс. рублей. Из-за роста цен на пиломатериалы она выросла в два раза.

Строить дом с большим количеством деревянных конструкций — «верный путь к разорению», шутят строители, хотя именно дерево всегда ценилось в частном домостроении. Цена за «квадрат» в домах из бруса, по их данным, достигла 50 тыс. рублей в базовой комплектации (без инженерных сетей и отделки).

«Древесина дорожает, и пиломатериалы в 2020—2021 годах стали очень дорогим строительным материалом. Среди причин роста цен поставщики называют последствия коронавируса и повышение затрат на обслуживание и ремонт оборудования и техники, транспортировку продукции», — говорит заместитель директора строительной компании «Стиль-Мастер74» Александр Исайцев.





Цена за квадратный метр каркасного дома стоит уже более 50 тыс. рублей. Для сравнения: цена в домах из полистиролбетона стартует от 40 тыс. рублей за «квадрат». К тому же такие дома не требуют дополнительного утепления, поскольку сам строительный материал отлично сохраняет тепло. Цена газоблоков всегда была дешевле в расчете за кубометр, чем полистиролбетона, но на этапе строительства такие дома требуют применение утеплителя, что ведет к росту себестоимости строительства, говорят эксперты.

«Газоблоки пользуются спросом, но их в рознице почти не купить — все под заказ. Возникший дефицит стал следствием ажиотажного спроса среди покупателей на газо- и пеноблоки, в результате чего цена на товар пошла вверх. Если в конце 2021 года покупали газоблоки по 4 тыс. рублей за куб, то сегодня стоимость выросла в три раза — до 11 тыс. рублей. Но сейчас проблема даже не в цене, склады полупустые», — утверждает Александр Исайцев.

Теперь строители вынуждены активнее работать по предоплате: цену на стройматериалы большинство компаний фиксирует на момент подписания договора, потом стоимость работ уже не пересматривается. На авансовые платежи строители закупают материалы и размещают их на собственных складах — только так удается избежать удорожания. С другой стороны, такое накопление запасов как раз и приводит к дефициту материалов на рынке, что еще больше «подогревает» цены, осознают сами участники рынка.

«Мы увеличили стоимость проектов „под ключ“ в 2022 году всего на 5% к уровню прошлого года, что ниже уровня инфляции, потому что работаем в рынке и не хотим потерять заказчиков. Делаем все возможное, чтобы сдержать рост цен на квадратные метры, ведь от этого зависит уровень спроса», — говорит Александр Исайцев.

Примерно на 10% ценник на дома ниже в клубных загородных поселках возле Челябинска, однако, в них возведение жилья ведется по типовым проектам, да и закупают застройщики стройматериалы сразу в больших количествах — по оптовой стоимости, которая минимум на 15—20% ниже розничной. Это выгоднее, но ориентироваться на интересы покупателя там мало кто будет, говорят разработчики индивидуальных жилищных проектов.

Покупать нужно сейчас

В последнее время сильно просел спрос на дома из клееного бруса, которые всегда относились к премиальной категории и считались наиболее экологичными, да и внешне красивыми, говорит руководитель компании «Авангард» Денис Антропов. Стоимость такого дома в базовой комплектации стартует от 3,3 млн рублей, но в основном такие дома покупают с отделкой «под ключ», а там ценник уже выше 5 млн рублей.

«В домах из бревна и клееного бруса в большом объеме используется древесина и пиломатериалы, поэтому покупать сейчас их крайне невыгодно. К тому же такие дома очень быстро выходят из строя: теряют внешний вид, выглядят неэстетично, если отсутствует специальный уход. В категории деревянных домов выбор стоит остановить на каркасных строениях, поскольку в них пиломатериалы применяют только для возведения каркаса: цена стартует от 1,5 млн рублей в базовой комплектации за 60 кв. м. Все утверждения о непрочности таких конструкций — слухи, в Челябинской области их срок эксплуатации очень высок», — говорит Денис Антропов.

По его словам, на возведение каркасного дома площадью 60 кв. м используют примерно 10—15 кубометров древесины. С учетом того, что кубометр подорожал минимум на 8 тыс. рублей за год, цена на каркасный дом поднялась более чем на 100 тыс. рублей. Дома из газобетона из-за ажиотажного спроса на них и искусственного дефицита выросли в цене гораздо больше — на 350 тыс. рублей, утверждает эксперт.

Расчеты по стоимости работ лучше адресовать профессионалам и не пытаться самостоятельно определить стартовую цену строительства дома. Эксперты советуют не затягивать с расчетами и выходом на сделку, поскольку цены будут только расти.

«В апреле стартует активный строительный сезон, высокая цена продержится минимум до сентября, а там многое будет зависеть от экономической ситуации в стране»,— предупреждает Денис Антропов.

Ориентироваться на выгодные предложения, конечно, нужно, но душе не прикажешь: если вы всегда хотели жить в деревянном доме, то не стоит торопиться экономить и покупать каменный, все-таки в нем вам жить не один год.